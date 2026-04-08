El 1 de abril de 2026, cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, despegaron hacia el espacio en un viaje total de 10 días y sobrevolar la cara oculta de la Luna.

Fueron lanzados utilizando el cohete más potente jamás construido, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), más pequeño que el Saturno V utilizado en las misiones Programa Apolo, pero con una potencia superior en 15%.

Sobre el SLS se encontraba la nave espacial Orión. Según la NASA, la computadora de Orión funciona 20,000 veces más rápido y tiene 128,000 veces más memoria que las utilizadas en las misiones Apolo.

El lunes 6 de abril de 2026, la nave alcanzó su máxima distancia desde la Tierra a aproximadamente 406,778 kilómetros; es decir, más de 6,400 kilómetros por encima del récord que mantenía el Apolo 13.

En 1970, el Apolo 13 llegó a aquella distancia en medio de una emergencia generada por la explosión de un tanque de oxígeno que obligó a cancelar el alunizaje y convirtió la misión en un desafío de supervivencia.

En diciembre de 1968, tres astronautas del Apolo 8, Frank Borman, James Lovell y William Anders, se habían convertido en los primeros seres humanos en contemplar la cara oculta de la Luna.

En 2026, durante el sobrevuelo lunar, la tripulación de la nave Orión realizó observaciones, captó imágenes sorprendentes de la Luna y contempló un eclipse solar desde el espacio.

Sugirieron nombrar dos cráteres en la Luna. El primero lleva el nombre de su nave espacial, llamada Integrity. El segundo honra la memoria de la esposa de Wiseman, Carroll.

Está previsto que americen frente a la costa de San Diego el viernes 10 de abril. El Programa Artemis busca repetir las hazañas logradas por las misiones Apolo y superarlas en su viaje a la Luna.