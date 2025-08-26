¡Urge la cirugía bariátrica!

“Los desafíos son los que hacen la vida más interesante; superarlos es lo que hace que tenga sentido”: Joshua J Marino.

Cuando las personas han querido bajar de peso por dieta o haciendo ejercicio y no ha funcionado, esta cirugía limita la cantidad de alimentos que puedas ingerir. Se sugiere esta cirugía a las personas con problemas de exceso de peso, determinado tipo de cáncer, presión arterial alta, niveles altos de colesterol, enfermedades del hígado graso no alcohólico, apnea de sueño y diabetes tipo 2. Es inevitable que los riesgos son múltiples: la infección, los coágulos sanguíneos, fugas en el sistema gastrointestinal, problemas pulmonares o respiratorios, a largo plazo se puede dar la obstrucción intestinal, hernias, úlceras, vómitos, reflujo gastroesofágico. Existen diferentes tipos de cirugía bariátrica, como ser el baipás gástrico y de Roux, la manga gástrica laparoscópica, derivación biliopancreática con cruce duodenal y muchas más.

Esto puede permitir una pérdida de peso a largo plazo, dependerá del tipo de cirugía que la persona elija realizar y el cambio de hábitos en el estilo de vida. “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe”. Hebreos 12:1-2. RVR60.

En “La isla misteriosa”, novela de Julio Verne, se habla de cinco hombres que se escaparon de un campo de guerra mediante un globo y se direccionaban hacia el océano.

Se dan cuenta de que el globo descendía y se iban hacia la superficie del mar, ellos deciden arrojar algo del peso abordo, alimentos en varias oportunidades, hasta que divisaron la tierra y se lanzaron; las cosas que pensaron que eran necesarias eran las mismas cosas que casi les cuestan la vida. No vivas por la necesidad, sino por el propósito; es tiempo de quitar los pesos cada día en sabiduría.