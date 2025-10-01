Una visita provechosa

El doctor Rolando Canizales, gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), informó en sesión del Consejo Directivo de la institución, los pormenores de su viaje a la República Popular China en donde asistió, como invitado especial, al First World History Frontier Fórum, que tuvo lugar del 12 al 13 de septiembre de este año.

Entre otras cosas, el doctor Cantizales nos cuenta: “Este evento es el primero de su naturaleza que organiza la Academia de Ciencias Sociales de China. El carácter del mismo fue netamente académico y reunió a especialistas de la historia comparada, de la Historia Global y de la Historia Mundial, ramas especializadas de la Ciencia Histórica que busca usar los métodos comparativos, las redes sociales y las relaciones internacionales para interpretar fenómenos históricos como la globalización, la crisis ecológica y los ciclos de las civilizaciones. La Historia con enfoque global y comparativo busca también conocer las pautas generales de la evolución humana, sin negar la diversidad de caminos o trayectorias que siguen las sociedades con base en el espectro de todas las culturas que forman parte de conocimiento civilizatorio.”

Según nos cuenta Canizales, el evento fue pródigo en conferencias de alto nivel, brindadas por especialistas también de mucha sapiencia sobre el uso de recursos hidráulicos en las sociedades europeas y asiáticas, la comparación de políticas de memoria histórica de los Estados, las civilizaciones antiguas y los mercados mundiales. Igualmente se discutió sobre el análisis comparativo de las trayectorias históricas de los países de América y de Asia, sin olvidar los asuntos relacionados con la modernidad, el avance tecnológico y la interrelación entre las diversas civilizaciones del mundo.

El gerente de nuestro Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el doctor Canizales, tuvo la oportunidad de participar en la ceremonia de inauguración con un discurso que tituló: Patrimonio cultural y trayectorias históricas de las civilizaciones indígenas en Honduras. Igualmente, se le concedió el honor de ser comentarista del panel Historical Trayectories and the Future of Human Civilization.

Por supuesto que lo mas trascendente que informó el Gerente del IHAH fue la firma de un convenio entre la entidad hondureña y el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China destinado a la cooperación del gigante asiático en la investigación y divulgación del patrimonio arqueológico hondureño, especialmente el localizado en la ciudad de Copán, el universalmente famoso Parque Arqueológico de Copán. En el memorable evento de la firma de este convenio de cooperación estaba presente nuestro embajador en la República Popular China, el doctor Salvador Moncada.

El gobierno de China Popular ya tiene acuerdos de cooperación en la investigación arqueológica y los avances son muy prometedores para el mejor conocimiento de la vida de nuestros antepasados mayas, cooperación que el pueblo hondureño debe agradecer inmensamente porque en Copán queda mucho por investigar y mucho por restaurar.

Es importante señalar que la administración dirigida por Canizales es una de las mas productiva por las relaciones de cooperación que ha establecido con varias Universidades de Norte América, de Europa y de Asia que han permitido importantes descubrimientos y actividades como la réplica en impresión digital de la escalinata jeroglífica, el texto en piedra más extenso del mundo. Otro proyecto trascendental que se encuentra en ejecución es el reforzamiento de los túneles en la ciudad arqueológica de Copán porque la saturación de las lluvias producía derrumbes y ponía en peligro las estructuras que se situaban encima de los túneles.

Otras actividades en las que participó Canizales fue la visita a la ciudad de Anyang, provincia de Henan, en donde recorrió el Museo Yinxu. Allí, prácticamente nació la arqueología china moderna mediante las primeras excavaciones que se iniciaron en 1920, encontrando los restos de la segunda dinastía llamada Shang. El 15 de septiembre, el día de la independencia patria, visitó una excavación arqueológica en las ruinas de Yinxu en donde trabajan en la búsqueda de elementos relacionados con el primer rey de esta dinastía.

Lo más trascendental de esta visita del gerente del IHAH es que le permitió ampliar la cooperación china científica para continuar el trabajo de exploración, restauración e interpretación de nuestro patrimonio precolombino, principalmente el situado en las áreas mayas del occidente de Honduras.

La conclusión es obvia: Honduras debe ampliar sus relaciones amistosas con el mundo para lograr la cooperación mutuamente ventajosa y respetuosa con el fin de avanzar con paso firme hacia el desarrollo.