¡Un balón y una pasión!

“El éxito no es una casualidad. Es trabajo duro, perseverancia y amor por lo que haces”: Pelé.

El primer partido de la historia de mundiales se disputó el 13 de julio de 1930.

La final se jugó en el estadio Centenario, para conmemorar la independencia uruguaya.

La copa del mundo reúne a millones de personas de diferentes naciones, idiomas y culturas.

Aunque es una competencia deportiva, también refleja los aspectos intrínsecos de la naturaleza humana: el deseo de superación, el trabajo en equipo, la perseverancia y la búsqueda de un objetivo común.

La experiencia de vivir un mundial trasciende a millones de personas que comparten alegrías, frustraciones, expectativas y sueños; esto evidencia que el deporte puede ser un poderoso agente de integración social y convivencia pacífica, capaz de detener a ciudades enteras, llenar hogares de esperanza y despertar los sentimientos de identidad, pertenencia y orgullo nacional.

El trofeo original de la copa mundial se llamó “Copa Jules Rimet” en honor a su creador.

La enseñanza de un campeonato de esta magnitud es que se debe aprender al “trabajo en equipo”. El éxito surge de la cooperación, comunicación y confianza mutua; de igual forma la preparación constante, lo cual se demuestra en los logros, esto nos lleva a la “disciplina”.

Cada equipo puede sufrir una derrota y seguir intentando ganar; esto nos enseña la “superación”. Es necesario tener la resiliencia.

Dios creó a la humanidad con diferentes lenguas, culturas y pueblos; el poder ver estos campeonatos mundiales nos enseña que la humanidad debe aprender a coexistir con el respeto mutuo y poder recibir los beneficios como aumentar la motivación, favorecer el sentido de pertenencia, reducir el estrés, fortalecer la identidad colectiva, respetar a quienes piensan diferente, aprender de los errores y perseverar aun cuando las circunstancias sean adversas.

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”, 2 Timoteo 4:7 (RVR60).