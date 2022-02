Un 12 de agosto de 1881 nació un varoncito en Moline, Illinois. Fue el primero de los tres hijos de un matrimonio inmigrante llegado de Suecia. Y asómbrese, usted y yo, no importa dónde vivamos, debemos estar agradecidos con lo que ese muchacho logró con el tiempo. Desde muy temprano comenzó a demostrar su talento como inventor. A los 13 años inventó una bicicleta sin cadena. Más tarde, siendo ya ingeniero, uno de sus inventos influyó definitivamente en la industria automotriz y en la de la aviación. ¿Cuál fue ese invento y quién fue él? Déjeme contarle, a principios del siglo XX para poner en marcha el motor en aquellos primeros automóviles había que dar vuelta insistentemente a una manivela al frente. Hasta que Vincent H. Bendix probó con un motorcito eléctrico que remplazaba el movimiento de la incómoda manivela y que una vez funcionando el motor, se desconectaba automáticamente. Desde entonces los motores de gasolina o diésel se encienden dando cómodamente vuelta a la llave, en lugar de usar la molesta manivela. Se le debe al invento del Ing. Bendix. Se le llamó “arranque automático”.

Y ese concepto del “arranque automático” pasó de la industria automotriz al comportamiento humano. Hoy se habla de utilizarlo para iniciar tareas y vencer la postergación. ¿Está posponiendo ese trabajo importante que se debe realizar? ¿Deja para después el aprender a utilizar ese programa de computación que ayudará tanto? ¿O iniciar ese entrenamiento que tanto le han recomendado? ¿O leer ese libro interesante? ¡Use su arranque automático! Es decir, dé los primeros pasos, ¡eso encenderá el motor! Y la tarea arrancará y se realizará.

Og Mandino, con quien tuve el privilegio de ser orador asociado, me recomendó en una ocasión no esperar a “estar inspirado” para comenzar a escribir, empieza a escribir y la inspiración llegará entonces. Y añadió ¡usa tu arranque automático! Og ya partió a la eternidad hace años, pero el consejo que me dio me sigue ayudando. ¿Podrá ayudarle a usted también?

LO NEGATIVO: Caer en la tan fácil postergación.

LO POSITIVO: Utilizar nuestro “arranque automático”, y ser así más productivos y felices.