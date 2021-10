La situación en Honduras en relación con la criminalidad, en vez de mejorar ha empeorado. La Academia Hondureña de Geografía e Historia quiere, en esta ocasión, expresar su profunda preocupación por lo que ocurre en el país: las páginas de los periódicos, la radio, la televisión y los medios sociales nos traen, día con día, una relación de horrendos crímenes que van, cada vez, en aumento. Esto nos pone en una situación alarmante a todos los hondureños que vemos cómo nuestras vidas están en peligro. Según un último reporte se coloca a Honduras en el 10º lugar mundial en criminalidad.

No cabe la menor duda que la mayoría de los crímenes están relacionados con el narcotráfico, en el que se han visto inmiscuidos muchos ciudadanos frente a la imposibilidad de obtener un trabajo digno y adecuadamente remunerado, pero también hay otros motivos que han conducido a muchos hondureños a hacer justicia por su propia mano, en algunos casos en forma de agresión colectiva. No dejamos de ver con suma preocupación que el asesinato de mujeres y niños vaya en aumento. Este panorama de asesinatos por encargo, de cadáveres tirados en bolsas o de personas ajusticiadas en plena vía pública, incluso frente a sus familiares y, muchas veces, con el saldo de muerte de niños inocentes, no puede pasar desapercibido para la sociedad.

La Academia Hondureña de Geografía de Historia hace un llamado a todos los que habitamos este territorio llamado Honduras a buscar la reconciliación entre las familias y los individuos y a solicitar a los órganos de justicia que ejerzan, con absoluta imparcialidad y con oportunidad, sus funciones de buscar y enjuiciar a los responsables de la criminalidad.

La Academia Hondureña de Geografía e Historia cree que este es el momento para que la sociedad hondureña, a través de las organizaciones sociales, se una para plantear un llamado urgente a la hondureñidad a parar la violencia para devolver la paz a nuestro país y a los órganos de justicia para que actúen con diligencia y no dejen crimen sin castigo.