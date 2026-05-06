Día de la madre: regalos en tendencia para la reina del hogar

Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre. Si aún no sabes qué obsequiar, toma en cuenta esta selección de artículos que hemos preparado en Amiga para nuestras lectoras.
Muchas madres con niños pequeños sueñan con unas horas de tranquilidad para ellas mismas en esta fecha especial. En cambio, aquellos con hijos adolescentes, adultos o ya independizados suelen preferir un almuerzo familiar o un brunch en compañía de sus seres queridos.
Sea cual sea la etapa de la maternidad, un ramo de flores o una caja de bombones siguen siendo una apuesta segura. Sin embargo, este año las tendencias apuntan hacia el autocuidado cómodo, el lujo personalizado y la comodidad.
Regalos clásicos y modernos
Belleza y cuidado personal: kits para cabello teñido o maltratado, tratamientos antienvejecimiento y mascarillas premium.
Tecnología útil: secadores de alta gama y marcos digitales para fotografías familiares.
Moda y confort: pijamas de seda y batas personalizadas con iniciales.
Detalles gourmet: tablas de embutidos, jabones perfumados y productos artesanales.
Joyas con significado: piezas personalizadas con piedras de nacimiento.
Regalos personalizados y culturales
Lectura: libros favoritos o ediciones especiales de autoras reconocidas.
Artesanía: cerámica pintada a mano y accesorios locales con diseños únicos.
Accesorios prácticos: portacomputadoras o bolsos bordados con iniciales.
Nuevas tendencias 2026
Experiencias: membresías de spa, clases de yoga o talleres de cocina.
Bienestar inteligente: relojes para monitorear la salud y la actividad física.
Decoración: velas aromáticas de edición limitada y lámparas minimalistas.
Suscripciones: cajas mensuales de café gourmet, vinos o flores frescas.
Regalos ecoamigables: kits de jardinería urbana y plantas en macetas biodegradables.