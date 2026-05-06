Día de la madre: regalos en tendencia para la reina del hogar

Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre. Si aún no sabes qué obsequiar, toma en cuenta esta selección de artículos que hemos preparado en Amiga para nuestras lectoras.

Muchas madres con niños pequeños sueñan con unas horas de tranquilidad para ellas mismas en esta fecha especial. En cambio, aquellos con hijos adolescentes, adultos o ya independizados suelen preferir un almuerzo familiar o un brunch en compañía de sus seres queridos.

Sea cual sea la etapa de la maternidad, un ramo de flores o una caja de bombones siguen siendo una apuesta segura. Sin embargo, este año las tendencias apuntan hacia el autocuidado cómodo, el lujo personalizado y la comodidad.