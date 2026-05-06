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Día de la madre: regalos en tendencia para la reina del hogar

Descubre ideas de regalos modernos y clásicos para el Día de la Madre 2026, desde experiencias hasta detalles personalizados.

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 15:31 -
  • Redacción web
Día de la madre: regalos en tendencia para la reina del hogar

Sea cual sea la etapa de la maternidad, un ramo de flores o una caja de bombones siguen siendo una apuesta segura siempre que se lo entreguen con mucho amor.

 Foto Pexels

Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre. Si aún no sabes qué obsequiar, toma en cuenta esta selección de artículos que hemos preparado en Amiga para nuestras lectoras.

Muchas madres con niños pequeños sueñan con unas horas de tranquilidad para ellas mismas en esta fecha especial. En cambio, aquellos con hijos adolescentes, adultos o ya independizados suelen preferir un almuerzo familiar o un brunch en compañía de sus seres queridos.

Sea cual sea la etapa de la maternidad, un ramo de flores o una caja de bombones siguen siendo una apuesta segura. Sin embargo, este año las tendencias apuntan hacia el autocuidado cómodo, el lujo personalizado y la comodidad.

Tabla de dulces o de quesos.

Tabla de dulces o de quesos.

Regalos clásicos y modernos

Belleza y cuidado personal: kits para cabello teñido o maltratado, tratamientos antienvejecimiento y mascarillas premium.

Tecnología útil: secadores de alta gama y marcos digitales para fotografías familiares.

Moda y confort: pijamas de seda y batas personalizadas con iniciales.

Detalles gourmet: tablas de embutidos, jabones perfumados y productos artesanales.

Joyas con significado: piezas personalizadas con piedras de nacimiento.

Portaretrato digital.

Portaretrato digital.

Regalos personalizados y culturales

Lectura: libros favoritos o ediciones especiales de autoras reconocidas.

Artesanía: cerámica pintada a mano y accesorios locales con diseños únicos.

Accesorios prácticos: portacomputadoras o bolsos bordados con iniciales.

Un juego de pijamas de seda que se pueden personalizar

Un juego de pijamas de seda que se pueden personalizar

Nuevas tendencias 2026

Experiencias: membresías de spa, clases de yoga o talleres de cocina.

Bienestar inteligente: relojes para monitorear la salud y la actividad física.

Decoración: velas aromáticas de edición limitada y lámparas minimalistas.

Suscripciones: cajas mensuales de café gourmet, vinos o flores frescas.

Regalos ecoamigables: kits de jardinería urbana y plantas en macetas biodegradables.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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