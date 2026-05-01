“Bed-rotting”, ¿autocuidado moderno o depresión juvenil?

Lo que hace una década llamábamos simplemente “un domingo de pereza”, hoy se ha transformado en un fenómeno viral con un nombre mucho más contundente: el “bed-rotting”.

Un término que significa, literalmente, “pudrirse en la cama”. Frente a la hiperproductividad, aislamiento voluntario.Esta tendencia, que ha ganado una enorme popularidad en los últimos meses, consiste en pasar 24, 48 o incluso más horas seguidas sin apenas levantarse del colchón. Ya no se trata solo de dormir un poco más, sino de convertir la inactividad total en una práctica deliberada que arrasa en redes sociales.

La rutina del “bed-rotting” suele seguir un patrón claro: maratones de series, algo de comida rápida y el portátil sobre las rodillas para cumplir con el trabajo. Pero, por encima de todo, reina el “doomscrolling” con el teléfono en la mano, ese desplazamiento sin fin por las pantallas de TikTok o Instagram.

Lo que nació como una broma recurrente entre los más jóvenes ha terminado por consolidarse como un fenómeno cultural que en Dictionary.com definen como “la práctica de pasar muchas horas en la cama durante el día, a menudo con sándwiches y algún dispositivo electrónico, como un retiro voluntario de la actividad o el estrés”.

En plataformas como TikTok, muchos creadores de contenido comparten su aislamiento bajo el lema “rot-with-me” (púdrete conmigo), a menudo iluminados por luces tenues y rodeados de almohadas y restos de comida rápida que invitan a la procrastinación.

Y, lejos de ser una anécdota, los datos muestran un movimiento generacional: según un análisis de la Universidad de Adelphi, la etiqueta ya ha superado los 2.000 millones de visualizaciones en la red social china.Los principales protagonistas de esta práctica pertenecen a la generación Z, los nacidos entre finales de los 90 y principios de los 2010: según una encuesta de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM), casi una cuarta parte de estos jóvenes (el 24 %) admite que el “bed-rotting” forma parte de sus hábitos recurrentes.

Pero ¿qué hay detrás de esta repentina fijación con el edredón? Desde una óptica sociológica, muchos analistas interpretan el bed-rotting como un portazo definitivo a la “hustle culture”, esa cultura del esfuerzo extremo y la hiperproductividad que ha imperado en los últimos años.

Atrás queda aquel idilio con la productividad extrema, esa era en la que el éxito parecía medirse por la capacidad de saltar de la cama a las cinco de la mañana, desplegar la esterilla de yoga y haber fundado una “startup” antes del primer café del día.