El 30 de agosto de 2026 desde Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, fue lanzado el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman. Su desarrollo tomó más de una década y una inversión de más de US$ 4,000 millones.

Nancy Grace Roman (1925-2018) fue astrónoma, la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo en la Nasa, y una figura clave para el desarrollo del Telescopio Espacial Hubble, que orbita a 483 kilómetros sobre la superficie terrestre.

El telescopio Roman operará desde el segundo punto de Lagrange (L2), a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección opuesta al Sol.

En ese punto, las fuerzas gravitatorias se equilibran y los objetos permanecen en órbita estable.

Esa ubicación mantiene los instrumentos a temperatura constante. Roman compartirá entorno con el Telescopio Espacial James Webb, lanzado en 2021, que posee un campo de visión reducido.

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Roman mapeará el universo con un campo de visión 100 veces mayor que el Hubble, lanzado en 1990. Su misión incluye la búsqueda de exoplanetas, el estudio de la energía y materia oscuras.

La energía oscura funciona como una fuerza que impulsa la expansión del cosmos. La materia oscura actúa como un tipo de “pegamento gravitacional” que mantiene unidas a las galaxias.

Las panorámicas de Roman revelarán objetivos de interés que Hubble podría examinar más a fondo utilizando luz visible y ultravioleta. Por su parte, el Webb puede ofrecer observaciones aún más detalladas con luz infrarroja.

El viaje de Roman a L2 tomará unos tres meses.

Entonces empezará una fase que incluye la comprobación de los sistemas y subsistemas, además de la validación de los instrumentos centrales.

El gobierno de Honduras, a siete meses en el poder, sigue en la fase de comprobación de los sistemas y subsistemas.