Se reduce el crecimiento económico

Tanto en Alemania como en Italia, las previsiones de crecimiento económico se están reduciendo para el año en curso, como resultado de la prolongación de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La Agencia EFE informa: “El Gobierno alemán redujo el miércoles a la mitad su previsión de crecimiento para 2026, del 1.0% al 0.5%, en una economía lastrada por el choque energético provocado por la guerra en Irán”.

“La recuperación económica prevista para este año se ve frenada una vez más por choques geopolíticos externos”, según la ministra de Economía de Alemania, Katherina Reiche, que pidió “reformas estructurales profundas para recuperar una economía pujante y competitiva”. “En el mismo sentido, Italia rebajó ligeramente este miércoles sus previsiones de crecimiento”.

“El Gobierno apuesta ahora por un pequeño progreso del 0.6% tanto en 2026 como en 2027, frente al 0.7% y el 0.8% previstos hasta ahora, anunció el ministro de Economía de Italia, Giancarlo Giorgetti, quien justificó que las nuevas previsiones son por el “choque energético” que la guerra en Oriente Medio está generando a escala mundial. Honduras también sufrirá las consecuencias negativas de la guerra contra Irán.

Así, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que Honduras crecerá 3.3% en 2026, el Banco Mundial (BM) estima un crecimiento real del 3.4% para dicho año.Las estimaciones de crecimiento del FMI y del Banco Mundial (entre paréntesis) para la región y la República Dominicana son las siguientes: Guatemala 3.9% (3.7%), Panamá 3.8% (3.9%), Nicaragua 3.8% (3.4%), República Dominicana 3.7% (3.6%), Costa Rica 3.6% (3.6%), Honduras 3.3% (3.4%), El Salvador 3.3% (3.2%) y Belice 2.2% (2.4%).

Las diferencias de las proyecciones del FMI y del BM son mínimas, con excepción de Nicaragua, que aparece con 0.4 décimas porcentuales entre ambas estimaciones.

Según el BM y el FMI, los cinco riesgos principales para el crecimiento de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana son:1) Un nuevo repunte de los precios de la energía por tensiones geopolíticas, especialmente si se prolonga el conflicto en Oriente Medio.2) Mayor incertidumbre comercial y menor demanda externa.

El Banco Mundial señala que la incertidumbre en política comercial sigue elevada y que las empresas mantienen cautela frente a la inversión transfronteriza y las cadenas de suministro.3) Espacio fiscal limitado y deuda pública elevada. El Banco Mundial destaca que el crecimiento regional sigue constreñido por el “espacio fiscal ajustado” y altos pagos de intereses. 4) Inversión débil y baja productividad estructural.

El Banco Mundial subraya que la restricción principal sigue siendo la inversión, debilitada por la espera de señales más claras sobre el entorno externo y los marcos de política.5) Riesgo climático y de desastres naturales.

El Banco Mundial advierte sobre la vulnerabilidad a fenómenos como El Niño y eventos climáticos extremos.En resumen, los cinco riesgos antes aludidos afectan más a las economías con alto costo energético, dependencia de importaciones, fuerte exposición al comercio exterior, turismo y vulnerabilidad climática, que es precisamente el perfil de varios de los países mencionados.