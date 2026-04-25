Arsenal cumple y sacude la cima: así queda la tabla de la Premier League

Inglaterra.

Al Arsenal aún le queda mucho por decir en esta Premier League. En su primera final tras perder el liderato frente al Manchester City, los 'Gunners' se impusieron con un golazo de Eberechi Eze al Newcastle United (1-0) y recuperaron la primera posición de la tabla a cuatro días de enfrentarse al Atlético de Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones.

La pizarra de Nicolás Jover, el preparador de faltas de los londinenses, volvió a relucir cuando más lo necesitaba el Arsenal, después de una racha de solo un triunfo en seis partidos y tras ceder el liderato después de 200 noches en lo más alto. Mientras el Manchester City dejaba la Premier a un lado y disputaba las semifinales de la FA Cup, en el otro extremo de Londres el Arsenal sufría para doblegar al correoso Newcastle, al que se le escapaban sus opciones europeas.

El ligero respiro para los de Mikel Arteta fue empezar a ganar pronto. A los nueve minutos, cuando todo el Newcastle esperaba un córner al área pequeña, el Arsenal se sorprendió con un envío en corto y una combinación que dejó a Eze en posición de disparo desde fuera del área. No era fácil, pero el remate del '10' fue espectacular. Perfecto, teledirigido a la escuadra y transformado en un golazo.