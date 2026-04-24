Tragedia en Italia: futbolista es asesinado con un destornillador en el cuello tras una pelea

El mundo del fútbol italiano está de luto tras la trágica muerte de Gabriele Vaccaro, un joven jugador de 25 años víctima de un violento ataque.
El luto vuelve a sacudir al mundo del fútbol tras la trágica noticia del fallecimiento de un futbolista de 25 años.
Gabriele Vaccaro, un joven jugador de 25 años, perdió la vida luego de ser víctima de un violento ataque.
Vaccaro era un deportista italiano que llegó a disputar encuentros en la liga de ascenso del fútbol de su país.
Según informaron diversos medios, el futbolista fue brutalmente agredido el pasado domingo tras salir de una discoteca.
De acuerdo con las primeras versiones, todo ocurrió luego de un altercado en un estacionamiento, donde el jugador resultó involucrado.
Las investigaciones apuntan a que la discusión se originó por un insulto dirigido a una mujer, lo que desencadenó el enfrentamiento.
Gabriele fue atacado con un destornillador en el cuello, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.
Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital, los esfuerzos médicos no fueron suficientes y el joven falleció poco después.
Según el medio La República, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando Vaccaro abandonó el local y fue interceptado por tres individuos, uno de los cuales lo atacó con el objeto punzante.
Las autoridades lograron identificar a los sospechosos gracias a las cámaras de seguridad, y el primero de ellos ya fue detenido y puesto a disposición policial.
Las investigaciones continúan en curso, ya que otro amigo del jugador también resultó herido durante el incidente.
Vaccaro llegó a jugar en el Pro Favara, desempeñándose como lateral derecho, y tras su fallecimiento el club le rindió un sentido homenaje.
En la actualidad, el joven combinaba su carrera deportiva con un empleo en un centro de clasificación de correspondencia.
Los mensajes de condolencia no tardaron en llegar por parte de los clubes donde militó, como el Castrumfavara, que también expresó su pesar por la pérdida.