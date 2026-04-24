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Tragedia en Italia: futbolista es asesinado con un destornillador en el cuello tras una pelea

El fútbol vuelve a vestirse de negro luego del asesinato de Gabriele Vaccaro, un joven jugador italiano que perdió la vida en un lamentable incidente.

Tragedia en Italia: futbolista es asesinado con un destornillador en el cuello tras una pelea
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El mundo del fútbol italiano está de luto tras la trágica muerte de Gabriele Vaccaro, un joven jugador de 25 años víctima de un violento ataque.
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El luto vuelve a sacudir al mundo del fútbol tras la trágica noticia del fallecimiento de un futbolista de 25 años.
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Gabriele Vaccaro, un joven jugador de 25 años, perdió la vida luego de ser víctima de un violento ataque.
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Vaccaro era un deportista italiano que llegó a disputar encuentros en la liga de ascenso del fútbol de su país.
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Según informaron diversos medios, el futbolista fue brutalmente agredido el pasado domingo tras salir de una discoteca.
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De acuerdo con las primeras versiones, todo ocurrió luego de un altercado en un estacionamiento, donde el jugador resultó involucrado.
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Las investigaciones apuntan a que la discusión se originó por un insulto dirigido a una mujer, lo que desencadenó el enfrentamiento.
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Gabriele fue atacado con un destornillador en el cuello, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.
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Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital, los esfuerzos médicos no fueron suficientes y el joven falleció poco después.
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Según el medio La República, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando Vaccaro abandonó el local y fue interceptado por tres individuos, uno de los cuales lo atacó con el objeto punzante.
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Las autoridades lograron identificar a los sospechosos gracias a las cámaras de seguridad, y el primero de ellos ya fue detenido y puesto a disposición policial.
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Las investigaciones continúan en curso, ya que otro amigo del jugador también resultó herido durante el incidente.
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Vaccaro llegó a jugar en el Pro Favara, desempeñándose como lateral derecho, y tras su fallecimiento el club le rindió un sentido homenaje.
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En la actualidad, el joven combinaba su carrera deportiva con un empleo en un centro de clasificación de correspondencia.
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Los mensajes de condolencia no tardaron en llegar por parte de los clubes donde militó, como el Castrumfavara, que también expresó su pesar por la pérdida.
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