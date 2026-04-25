Tottenham gana por primera vez en la Premier en 2026 pero sigue en zona de descenso

Inglaterra.

El Tottenham Hotspur aún no está muerto. Un dramático gol de Joao Palhinha en el minuto 82 dio el primer triunfo en quince jornadas a los 'Spurs', que siguen a dos puntos de la salvación tras la victoria del West Ham United contra el Everton.

Los de Roberto de Zerbi se aprovecharon del descendido Wolverhampton Wanderers, aunque les costó sangre, sudor y lágrimas derribarlos. Tras un partido cerrado y sin muchas ocasiones, Palhinha, que salió desde el banquillo, marcó en una jugada rocambolesca dentro del área.

En un córner, la pelota cayó en los pies de Richarlison en el punto de penalti. El brasileño perdió de vista el cuero, remató a la media vuelta como pudo y le salió un pase perfecto para que Palhinha en el segundo palo empujara a puerta vacía. De milagro el portugués no estaba fuera de juego.