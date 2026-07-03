Rivalidad digna de imitar

Zeuxis y Parrasio fueron dos de los más grandes pintores de la antigüedad clásica. Desarrollaron su arte en Atenas hacia la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, y, como ocurre con frecuencia entre los grandes artistas, existía una intensa rivalidad entre ellos.

En cierta ocasión, Zeuxis pintó una cesta de uvas con tal realismo que los pájaros descendían para picotear los racimos, creyendo que eran verdaderos. Al ver aquella extraordinaria obra, Parrasio, a quien se atribuye la introducción del claroscuro en la pintura, elogió la habilidad de su colega. Sin embargo, decidió demostrar también su propio talento. Pintó un cuadro sobre el que, a su vez, pintó un trozo de tela para hacer creer que lo cubría.

Impaciente por contemplar la pintura, Zeuxis preguntó, “¿Y tu cuadro?”. Parrasio respondió, “Está ahí, debajo de ese trozo de tela. Alguien debió cubrirlo”. Convencido de que la tela era real, Zeuxis intentó retirarla. Pero, al descubrir que también estaba pintada, comprendió inmediatamente el ingenio de su rival. “¡Me has vencido, Parrasio!”, dijo, y luego añadió, “Yo engañé a los pájaros con mis uvas, pero tú has logrado engañarme a mí con la perfección de tus pinceles”.

Existe un valor que cuesta encontrar en estos tiempos y es el de la sana competencia. Ya sea en el deporte o la política, en el ámbito laboral o la vida cotidiana, es común apreciar cómo el logro ajeno se minimiza, se desacredita o se convierte en motivo de envidia, en lugar de ser utilizado como un espejo para mejorar las propias capacidades.

Zeuxis y Parrasio no competían para destruirse mutuamente; competían por algo más grande y más noble que la satisfacción de sus propios egos: la perfección del arte. Esa visión les permitió verse no como rivales sino como colegas que compartían un mismo ideal.

La sana competencia, entonces, nos invita a tener la humildad de admirar el talento ajeno, a aprender de quienes nos superan y a celebrar los logros de los demás sin necesariamente tener que demeritar los propios. Al final, la más alta satisfacción será que habremos dado y sacado lo mejor de nosotros, no lo peor.