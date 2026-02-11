Resultados concretos

Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa que prepara el regreso a la superficie lunar y futuras misiones a Marte. La Nasa confirmó que en el viaje de ida transportará cuatro CubeSats.

El satélite Atenea, un CubeSat científico desarrollado en Argentina, formará parte del conjunto de cargas útiles que acompañarán a la nave Orión durante su travesía hacia la Luna.

Atenea será el primero en liberarse al espacio una vez que el adaptador de etapa de Orión se separe de la nave tripulada. Comparte espacio con CubeSats desarrollados por Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita.

La Nasa precisó que la liberación comenzará aproximadamente cinco horas después del lanzamiento y se realizará de manera secuencial, con intervalos de un minuto entre cada satélite.

Entre sus tareas figura la medición de radiación en órbitas altas, la recolección de datos de navegación satelital desde altitudes superiores a las habituales y la validación de enlaces de comunicación de largo alcance.

El CubeSat Atenea tiene dimensiones aproximadas de 30 x 20 x 20 centímetros y pesa 33 libras. A pesar de su tamaño reducido, concentra subsistemas complejos desarrollados en Argentina.

Atenea integró capacidades de universidades públicas, institutos de investigación y empresas tecnológicas. Ingenieros y estudiantes argentinos diseñaron y fabricaron subsistemas completos, desde la computadora de a bordo hasta los paneles solares.

El 26 de septiembre de 2025, el traslado final a Estados Unidos permitió integrar Atenea al conjunto de cargas útiles del cohete SLS. Desde allí espera su lanzamiento, previsto en una ventana que se extiende hasta abril de 2026.

