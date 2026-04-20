Respuestas pendientes

El tiempo avanza rápidamente y las respuestas a los desafíos que enfrenta el país no aparecen al mismo ritmo. ¿Son percepciones nada más? Podría ser, en cuyo caso la conclusión sería que la comunicación no fluye como debería.

La actual administración del presidente Nasry Asfura enfrenta no solamente una realidad administrativa compleja, además tiene la tarea de recuperar la confianza de la población en el presente y el futuro del país, aun cuando las dudas sobre el proceso electoral pasado siguen estando presentes.

Eso explica el interés por someter a juicio político a funcionarios que fueron claves en el manejo del proceso electoral anterior; sin embargo, el riesgo de luchar contra la impunidad es que, si la justicia no se aplica a todos por igual, podría generarse la percepción de revanchismo político.

De cualquier manera, una vez pasado este capítulo habría que pasar a otros temas de la vida nacional que requieren mucha atención, porque la polarización social sigue creciendo, deteniendo la confianza.

La lucha contra la corrupción es uno de los grandes temas pendientes, que pasa no solamente por los nombramientos iniciales del Gobierno, sino ahora por las actuaciones de los funcionarios de más alto rango y el grado de empatía que demuestren con una población que espera algo más que respeto y austeridad.

El presidente de la república ha dado señales -con su actuar recatado y sin aspavientos- sobre lo que espera del comportamiento de su equipo de trabajo, habrá que esperar que el ejemplo sea valorado y asumido.

Además, los desafíos de país se potencian en un contexto internacional volátil con efectos directos en la economía global. La escalada de precios afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos y su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de los hogares.

Se espera que el Estado asuma un papel importante como ente regulador para reducir el impacto de factores externos en la calidad de vida de sus ciudadanos, especialmente cuando es posible comparar rápidamente con lo que sucede en nuestro vecino El Salvador.

Por otra parte, la creación de confianza para la inversión tanto nacional como extranjera, indispensable para la generación de empleo, pasa por el fortalecimiento de la seguridad jurídica y física, un desafío de enorme magnitud.

Hay muchos temas más que requieren atención. Una vez pasada la necesidad de las nuevas autoridades de fortalecer la percepción de su legitimidad a través de la figura del juicio político, aun con toda la controversia que ello genera, habría que esperar esas respuestas pendientes que son indispensables para devolver la confianza y la esperanza en que es posible no solo imaginar un mejor país, sino avanzar en ello. Ojalá veamos señales pronto.