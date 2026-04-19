Tabla posiciones Honduras: Motagua se consolida, Real España rezagado y arde el descenso

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras está que arde tras el triunfo de Motagua sobre Juticalpa FC que le valió para afianzarse en la cima del campeonato en la jornada 19, siendo escoltado por su archirrival, Olimpia.
Los azules sumaron su décimo triunfo en el certamen, y llegaron a 35 puntos, tres más que los merengues de Eduardo Espinel que se quedan en la segunda posición con 32 unidades y ambos con 17 partidos disputados.
Quien ha sido rebasado es el Real España de Jeaustin Campos. El cuadro catedrático que no descansó en esta jornada, cayó hasta el tercer lugar con 31 puntos, todo producto de que en sus últimos cuatro partidos apenas sumó dos empates.
Otro que escaló en la tabla fue el Platense que goleó 4-1 a Lobos de la UPNFM en Puerto Cortés y se meten de lleno por clasificar junto con el CD Choloma por ser el sexto clasificado a las triangulares finales a falta de tres jornadas. Estos equipos es muy difícil que alcancen al Marathón que el sábado venció 1-0 a Génesis PN y se convierte en amenaza de los aurinegros.
En el cierre de la jornada, el Olancho FC, pese a jugar con un hombre menos desde el primer tiempo, le ganó por 1-0 al Victoria con un agónico gol de Clayvin Zúñiga en el minuto 88, en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
Los Potros se consolidan en el cuarto puesto y llegan a 30 puntos, quedando a uno del tercero Real España, con tres jornadas todavía por jugarse.
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2026:
La derrota deja en una situación más complicada al Victoria de Hernán 'La Tota' Medina. Los Jaibos se hunden en el último lugar con 13 puntos y en la lucha por no descender sigue en el sótano de la tabla acumulada con 27 unidades, a cuatro del CD Choloma.
TABLA ACUMULADA DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS:
La próxima fecha que se juega entre miércoles y jueves tiene partidos bravos como el clásico nacional, Olimpia vs Marathón, también Real España contra Platense. Aquí se definirá mucho. Otro interesante duelo es la visita del líder Motagua que lo hará frente a los Potros del Olancho FC.