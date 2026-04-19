Tabla posiciones Honduras: Motagua se consolida, Real España rezagado y arde el descenso

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras está que arde tras el triunfo de Motagua sobre Juticalpa FC que le valió para afianzarse en la cima del campeonato en la jornada 19, siendo escoltado por su archirrival, Olimpia.

Los azules sumaron su décimo triunfo en el certamen, y llegaron a 35 puntos, tres más que los merengues de Eduardo Espinel que se quedan en la segunda posición con 32 unidades y ambos con 17 partidos disputados.

Quien ha sido rebasado es el Real España de Jeaustin Campos. El cuadro catedrático que no descansó en esta jornada, cayó hasta el tercer lugar con 31 puntos, todo producto de que en sus últimos cuatro partidos apenas sumó dos empates.

Otro que escaló en la tabla fue el Platense que goleó 4-1 a Lobos de la UPNFM en Puerto Cortés y se meten de lleno por clasificar junto con el CD Choloma por ser el sexto clasificado a las triangulares finales a falta de tres jornadas. Estos equipos es muy difícil que alcancen al Marathón que el sábado venció 1-0 a Génesis PN y se convierte en amenaza de los aurinegros.

En el cierre de la jornada, el Olancho FC, pese a jugar con un hombre menos desde el primer tiempo, le ganó por 1-0 al Victoria con un agónico gol de Clayvin Zúñiga en el minuto 88, en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Los Potros se consolidan en el cuarto puesto y llegan a 30 puntos, quedando a uno del tercero Real España, con tres jornadas todavía por jugarse.