El 10 de abril de 2026 a las 8:07 pm (hora del este de EE UU), la cápsula Orión de la misión Artemisa II descendió en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, tal como estaba programado.

El retorno de la misión Artemisa II se inició a las 2:53 pm con un encendido durante 8 segundos de los propulsores. Esta maniobra ajustó la trayectoria de la nave para su descenso seguro.

Los astronautas de Artemisa II enfrentaron un descenso de 13 minutos, la cápsula alcanzó velocidades superiores a 40,000 kilómetros por hora y temperaturas por encima de los 2,700º centígrados.

La fricción aerodinámica sometió a los astronautas a fuerzas de gravedad de hasta 3.9 G, mientras que la elevada temperatura formó una capa de plasma que bloqueó las comunicaciones durante unos 6 minutos.

A las 8:03 pm, un sistema automático comenzó el despliegue de los paracaídas. Esto redujo progresivamente la velocidad de descenso hasta unos 32 kilómetros por hora antes de tocar el agua.

El amarizaje concluyó una travesía de 9 días, 1 hora y 32 minutos, y más de 1.1 millones de kilómetros; además, el viaje más profundo en el espacio de cualquier ser humano en la historia.

Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen marcaron un hito espacial en la primera misión tripulada del programa Artemisa al sobrevolar la Luna después de la última misión Apolo en 1972.

El comandante de la misión Artemisa II desembarcó a la mascota de la misión: Rise, el indicador de gravedad cero que en su interior llevó la tarjeta SD con los nombres de más de 5.6 millones de personas. “Nadie se queda atrás”.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, a bordo del buque USS John P. Murtha, recibió a los astronautas después de su regreso a la Tierra.