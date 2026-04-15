Más de 50 zonas de Honduras no tendrán energía este jueves 16 de abril

En el municipio de San Antonio de Flores, la suspensión del fluido eléctrico se realizará de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, afectando comunidades como El Rebalse, Los Higueros, Cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, colonia Nuevo Amanecer, San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grande, El Paso Real, aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraicito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos, Moropocay, San Isidro, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, Ojo de Agua, La Quesera, Saca de Agua, San Jorge y zonas aledañas.

De igual manera, en San Antonio de Oriente el corte se ejecutará de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde e incluirá sectores como El Chagüite, Montaña Clara María, Cuesta Grande, Las Pilas, Zamorano Agroindustrial, El Terrero Blanco, San Pedrito, Salalica, Adurasta, Nueva Armenia, Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero, Vado Ancho y comunidades cercanas.