Más de 50 zonas de Honduras no tendrán energía este jueves 16 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 16 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de San Antonio de Flores, la suspensión del fluido eléctrico se realizará de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, afectando comunidades como El Rebalse, Los Higueros, Cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, colonia Nuevo Amanecer, San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grande, El Paso Real, aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraicito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos, Moropocay, San Isidro, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, Ojo de Agua, La Quesera, Saca de Agua, San Jorge y zonas aledañas.
De igual manera, en San Antonio de Oriente el corte se ejecutará de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde e incluirá sectores como El Chagüite, Montaña Clara María, Cuesta Grande, Las Pilas, Zamorano Agroindustrial, El Terrero Blanco, San Pedrito, Salalica, Adurasta, Nueva Armenia, Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero, Vado Ancho y comunidades cercanas.
En el Distrito Central, de 8:00 a 10:00 de la mañana, la interrupción afectará Plaza Maderos, NAPA Autopartes, colonia San Ángel, Grupo Q, Imprema, IPM, RNP, mercado Jacaleapa, INFOP y la colonia Miraflores del bloque 1 al 8, además de instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hotel LQ, residencial Fuentes de Miraflores, el Colegio Médico, Teletón y la Universidad Pedagógica Nacional.
Posteriormente, de 1:00 a 3:00 de la tarde, el corte se trasladará a colonias como El Pedregal, Altos de San José, Lomas del Cortijo, Fuerza Aérea Hondureña, Óscar A. Flores, Caprisa, Indal, Jardines del Toncontín, La Guazalona, Los Zorzales 1 y 2, Montelimar, lotificación Kaffie, Vista Hermosa, parte de Montes de Sinaí, parte de residencial Alemán, San José de la Vega y Altos de Las Vegas.
En este mismo horario también se verán afectados sectores como la Empresa Nacional de Artes Gráficas, Miraflores Norte y Sur, Dirección Nacional de Tránsito, edificios administrativos de INFOP, Jardines de Miraflores, plantel de CEMCOL, bodegas del SANAA, CEAD, Cipreses San Ignacio, Altos y Lomas de Miraflores Sur.
En el occidente del país, específicamente en los municipios de La Encarnación y San Fernando, Ocotepeque, el corte programado de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde abarcará los cascos urbanos, aldeas y caseríos cercanos. Asimismo, en Copán Ruinas se verán afectadas aldeas como Las Flores, El Encino, San Cristóbal, El Horno, Nueva Esperanza, El Templador y Dos Quebradas.
En el departamento de Cortés, el municipio de San Manuel registrará cortes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la colonia Democracia, Omonita, Empacadora Chiquita, gasolinera Texaco Omonita, Camping y colonia Liberación Campesina. En Las Vegas, los sectores de El Mochito, El Ponciano, barrio Agualteca, barrio Gongoras, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto y zonas aledañas estarán sin energía en el mismo horario.
En Las Vegas, Santa Bárbara, la suspensión del fluido eléctrico se realizará en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando directamente a las comunidades de El Mochito, El Ponciano, barrio Agualteca, barrio Góngoras, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto y sectores aledaños.
Finalmente, en Puerto Cortés, los trabajos se extenderán de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, afectando barrios residenciales, sectores comerciales, industriales y turísticos, entre ellos El Centro, San Isidro, El Perú, Copen, Marejada, Suyapa, Buenos Aires, Zona Libre, estadio Excélsior, municipalidad, sector hotelero, playas municipales, hospital del área, Cervecería Hondureña, Base Naval, restaurantes, gasolineras, la refinería Texaco Chevron, Tela Rail Road Company, Hondupalma, Hondutel, frigoríficos ENP, mercado municipal, bancos y colonias como Kennedy y 1 de Mayo, entre otros puntos estratégicos de la ciudad.