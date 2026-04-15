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Agarrón en Real Madrid, señalan a dos "culpables" y mofa del Bayern Múnich

Las imágenes curiosas que dejó la dura eliminación del Real Madrid en cuartos de final de la Champions League.

Agarrón en Real Madrid, señalan a dos culpables y mofa del Bayern Múnich
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Real Madrid se despide de la UEFA Champions League de manera dolorosa en un partido marcado por muchas polémicas.

 Fotos EFE, Real Madrid y Bayern Múnich.
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El Allianz Arena lució espectacular para la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

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El 11 titular del Real Madrid que mandó a la cancha Arbeloa para enfrentar al Bayern Múnich.

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Manuel Neuer se equivocó de manera increíble apenas al minuto uno del encuentro.

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Apenas al minuto 1, el joven talento Arda Güler aprovechó un error inesperado del guardameta Manuel Neuer para abrir el marcador y desatar la euforia en el equipo blanco.
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El festejo de Arda tras el gol que le daba la ventaja al Real Madrid en el inicio del duelo .

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Manuel Neuer no podía creer el gol que cometió en el inicio del partido.

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Bayern Múnich reaccionó y con gol de cabeza de Pavlovic pudo empatarlo de forma parcial cuando se jugaba el minuto 6.
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Arda Güler a los 29 minutos del primer tiempó se gastó un golazo de tiro libre. Era el segundo gol de los blancos y doblete del turco.
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El gol de tiro libre de Arda no debió de haber contado ya que se dio una falta inexistente sobre Brahim Díaz.

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En las redes sociales periodistas y aficionados se mostraron indignados luego del gol de tiro libre de Arda.

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Así quedó Manuel Neuer luego del golazo de tiro libre de Arda.

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El festejo de Arda con Arbeloa tras su golazo de tiro libre. Era una algarabía en todo Real Madrid ya que crecía la ilusión de poder remontarlo.

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Era un partidazo en la primera parte y Harry Kane a los 38 minutos se gastó un lindo gol.

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Kylian Mbappé apareció a los 42 minutos del primer tiempo para volver a poner en ventaja al Real Madrid.

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Mbappé ingresó al área y su remate le pasó por abajo de las piernas a Manuel Neuer.

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Mbappé celebró al estilo Cristiano Ronaldo en el Allianz Arena.

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Mbappé encendió las alarmas ya que se quejó en la segunda parte.

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Culpable: Camavinga ingresó en el segundo tiempo y dejó con diez al Real Madrid a los 86 minutos.
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Las redes sociales arden por la expulsión de Camavinga, lo señalan como el culpable de la eliminación.
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El colombiano Luis Díaz marcó el tercero del Bayern Múnich a los 86 minutos y era el pase a semifinales de la Champions League.
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La tristeza de Vinicius luego del gol del Bayern Múnich que dejaba sin opciones al Real Madrid.
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Tras el final del juego, hubo zafarrancho en el Real Madrid ya que se fueron contra el árbitro y fue expulsado Arda.

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Vinicius y jugadores del Real Madrid se fueron contra el árbitro ya que lo señalan de ser culpable de la eliminación.

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Además de Camavinga, el señalado es el árbitro .

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Bayern Múnich se mofó en sus redes sociales tras clasificar a semifinales.
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El mensaje de burla del Bayern Múnich dedicado para Real Madrid.
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