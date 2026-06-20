Horóscopo de hoy, 20 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

La felicidad y la alegría estarán siempre contigo, no dejes de apreciarlas.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Acabada la semana de trabajo, tienes la sensación de confusión. No dudes de tus capacidades y centra tus energías en valorar lo que tienes alrededor, que es mucho.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tus actividades profesionales se ven favorecidas, este momento, por los apoyos de tus superiores y colegas. Aprovecha la buena situación para ganarse el respeto y aumentar su prestigio, pero con tiento. Buena suerte en el amor.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Necesitarás urgentemente recurrir al deporte y a tareas creativas como una válvula de escape para salir de las situaciones de tensión y estrés a que te abocarán tanto tu vida íntima como tu trabajo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Si has iniciado una relación sentimental con alguien del trabajo, puede que los problemas se presenten antes de lo que pensabas. No trates de esconder nada y tampoco evidencies demasiado la realidad; tarde o temprano tendrás que enfrentarte a la verdad.
LEO (23 julio - 22 agosto). La mala racha con la pareja comenzará a tocar a su fin cuando os sentéis a hablar y recordéis los esfuerzos comunes del pasado para tirar hacia delante. Comprenderás que tenéis mucho más en común para unirnos que para separaros.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las complicaciones de salud te llegarán a través del estómago, posiblemente debido a la alimentación poco adecuada de los últimos tiempos. Estos días tienes la oportunidad de optar por cocina casera y sana.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Quizá haya pensado muchas veces en el ejercicio físico, pero nunca se haya atrevido a comenzar. Ahora es el mejor momento, una tarea ideal para despejar su mente de la tensión laboral acumulada y de la presión de su pareja.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te planteas desde hace tiempo un cambio de casa y ahora puedes haber encontrado algo que te gusta. Es un buen momento con el inicio de año, para realizar este tipo de compras. No te desanimes y ves a por ello.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). No permitas hoy discusiones, ni con la pareja ni con la familia, porque acabarán siendo un círculo vicioso del que no podrás salir y arruinará tu jornada de ocio. Dale a cada uno su parte de razón y pon lo positivo por delante.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Noticias familiares enturbiarán tu tranquilidad estos días y quizás afecten a tu estado de ánimo. No escatimes energías para intentar ayudar en todo lo que puedas, ya que tu pareja estará a tu lado de forma muy fiel y activa.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Buen día para las relaciones sociales, buena comunicación con todo el mundo que te rodea; te sentirás apremiado y satisfarán todos tus caprichos. Cuidado no te dejes llevar por la vanidad y vayas a estropearlo todo. Te espera una sorpresa.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Un afán por la lectura llena tu ánimo. Momento perfecto para la reflexión y la meditación. La actividad intelectual te compensa con creces de otros sinsabores. Periodo de creatividad y grandes ideas. Materializarlas no te costará mucho esfuerzo.