Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

Ya estamos en junio y en este mes se celebra uno de las ferias más bonitas del país: estamos hablando por supuesto de la Feria Juniana de San Pedro Sula. Y en el marco de este evento tan esperado por los sampedranos, acá te compartimos la agenda para este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio. Presentaciones musicales con los mejores artistas nacionales y una exquisita gastronomía forman parte de los festejos en esta feria patronal. Así que anota y no te quedes sin asistir.
Grupo Santa Fe, en la Plaza del Sabor en Expocentro. Si eres fanático del baile y la música romántica y tropical, entonces no puedes perderte los shows del Grupo Santa Fe en la Plaza del Sabor de Expocentro este viernes 19 a las 8:00 pm y el domingo 21 a las 7:00 pm.
DOMINGO 21, JUEGOS INFLABLES EN PLAZA JUNIANA. La diversión de los más pequeños está en Plaza Juniana. Trae a tus hijos a disfrutar de los inflables y déjalos saltar, jugar y crear recuerdos inolvidables en un ambiente seguro y lleno de diversión. Subidas ilimitadas. L50 por persona.
DÍA DE LA BALEADA EN EL PARQUE CENTRAL. Disfruta de un día lleno de sabor, tradición y orgullo hondureño en honor a uno de los platillos más representativos de nuestro país. Será el domingo 21 de junio en el parque central de SPS a partir de las 10:00 am.
LOS PROFESIONALES Y BANDA Z EN PLAZA DEL SABOR. La Plaza del Sabor de Expocentro cuenta con una amplia PROFESIONALES Y BANDA Z EN PLAZA DEL SABOR agenda musical en estos días de Feria Juniana. Los Profesionales y la Banda Z se presentarán este sábado 20 de junio a partir de las 7: 00 pm.
CATRACHO BOYZ. Los chicos de los Catracho Boyz se presentarán junto a Los Indomables en el Punta Fest, CATRACHO BOYZ 21 que se celebra este viernes 19 en la Plaza Juniana de la 105 Brigada. El show se inicia a partir de las 2:00 pm. La entrada cuesta L50.