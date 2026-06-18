Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

Ya estamos en junio y en este mes se celebra uno de las ferias más bonitas del país: estamos hablando por supuesto de la Feria Juniana de San Pedro Sula. Y en el marco de este evento tan esperado por los sampedranos, acá te compartimos la agenda para este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio. Presentaciones musicales con los mejores artistas nacionales y una exquisita gastronomía forman parte de los festejos en esta feria patronal. Así que anota y no te quedes sin asistir.