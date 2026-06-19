Horóscopo de hoy, 19 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

A veces hay que dejar todo de lado y empezar de nuevo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si tienes pareja, vivirás hoy un día centrado en complacer todos los detalles que rodean a la intimidad y el amor. En general, excelente momento para las relaciones personales, en los cara a cara con la gente que te importa.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La semana llega a su fin y aún no has podido ponerte al día en tus tareas pendientes. Quizá sea lo mejor olvidar esta semana y reiniciar el próximo lunes, con nuevas energías e ilusiones.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Se trata de pasar página, llegarás a la conclusión de que lo mejor para ti en este año que arranca es llibrarte de los lastres que te están frenando en tu progreso como persona, caiga quien caiga.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás unas horas para recapacitar sobre el eterno problema de tus ingresos y tus gastos. Tal vez se surja la oportunidad de aumentar los primeros, pero será a costa de tu propia libertad para elegir el ocio.
LEO (23 julio - 22 agosto). Día muy poco propicio para los trámites burocráticos y legales. No tendrás la cabeza centrada para completar los papeleos que tienes pendientes, y puede que al final pierdas el tiempo para nada. Deberías aplazar las gestiones para otro día.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu necesidad de destacar se hará muy evidente sobre todo en tus relaciones amorosas. Será una buena jornada en el plano sentimental, conocerás gentes muy variopintas y tus dotes para la comunicación serán muy apreciadas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrías que hacer un pequeño o gran dispendio económico, en función de tus posibilidades, pero en definitiva buscar un regalo para alguien que se lo ha ganado a pulso en los últimos tiempos. Te toca corresponder, pero que se note que lo haces de corazón.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aprovecharás muy bien la jornada para dar un empujoncito a tus aspiraciones sociales o laborales, porque contarás con muy buenas ideas, sólo tendrás que preocuparte de exponerlas en el momento adecuado, para que nadie se aproveche de ellas.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Con voluntad y determinación podrás para organizarte una vida más sana, con ejercicio y buena alimentación, para tomar todas las precauciones respecto a la salud, con mayores oportunidades para el contacto con la naturaleza y el deporte.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las preocupaciones laborales no deberán ser obstáculo para apelar a tu disciplina y poner a tono tu organismo, que podría verse afectado por una bajada de las defensas, en especial si no consigues moderar tus hábitos más tóxicos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los astros te procuran una etapa de seriedad, de saber hacer y de capacidad de mirar hacia adelante y no esquivar las responsabilidades deberán prevalecer en tu día a día, superando algunos momentos complicados.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendrás que poner a prueba tu capacidad de lucha para salir adelante de algunos aprietos relacionados con el bienestar personal, pero no deberás desechar la ayuda de las personas que te quieren, alguna de la cuales te pondrán a prueba.