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Intentaron sustraer USB con todas las actas de cierre de las elecciones, denuncian en juicio político

Un video presentado en un juicio político revela la presunta sustracción no autorizada de una memoria USB con actas electorales completas dentro de una imprenta.

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Un video presentado en la audiencia de juicio político contra funcionarios del TJE y CNE evidenciaría el presunto intento de sustraer una USB con documentos electorales sensibles.

Foto: Captura de video
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Marco Noé Martínez Pereira declaró como primer testigo en el juicio político contra funcionarios electorales señalados en el caso.

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Martínez detalló que laboró como técnico junior del CNE entre octubre de 2024 y abril de 2025, y luego retomó funciones en proyectos de documentos electorales y credenciales. Foto: Captura de video
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Según su testimonio, el 14 de noviembre de 2025 acudió a una imprenta del proyecto de actas electorales, donde detectó irregularidades en el manejo de una memoria USB. Foto: Captura de video
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Al revisar la memoria, observé que contenía todas las actas de cierre de las elecciones en sus tres niveles, lo que no coincidía con los documentos en proceso.
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El testigo relató que, mientras revisaba el contenido, una diseñadora tomó la USB de la mesa y la ocultó de forma discreta.
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Según su versión, la misma persona habría esperado a otra colaboradora para entregarle la memoria en la entrada del lugar, fuera del protocolo establecido. En el video se observa la presunta salida de la USB de la imprenta.
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Más tarde, quien recibió la memoria abandonó el recinto y, ya en el exterior, se encontró con el codirector electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre), Allan Alvarenga.
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Marco Noé Martínez Pereira señaló que, al notar la falta de la memoria USB, actuó de inmediato y consiguió recuperarla antes de que fuera entregada a otras personas. Foto: Captura de video
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“Recuperé la memoria y le informé al codirector Allan Alvarenga sobre la sustracción. Él respondió: ‘voy a hablar con ellos’”, afirmó. El testimonio integra las pruebas que analiza la comisión del Congreso Nacional en el juicio político por presuntas irregularidades electorales.
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