¿Realidad, ficción o “fake news”?

La BBC de Londres ha ganado credibilidad en el flemático público inglés. Sin embargo, llegado el mes de abril, en que se celebra en el Reino Unido el Día de los Inocentes, son ya famosas las bromas que hace a sus oyentes.

Por ejemplo, se recuerda que Richar Dembley, que fue uno de sus locutores insignes, mostró un documental televisivo sobre la “Cosecha de espagueti en Italia”.

Los televidentes vieron asombrados las ramas de los “árboles de espagueti” cargadas supuestamente de la famosa pasta. ¿Cómo reaccionó el público? Hubo quienes corrieron a su agencia de viajes para reservar pasaje a Italia.

Y un granjero preguntó detalles, dispuesto a sembrar en su huerta algunos de los apetecidos árboles. ¿Qué pensarían cuando supieron que se trataba de una “inocentada”?

Una de las bromas más famosas de la BBC de Londres ocurrió cuando Patrik Moore, famoso astrónomo, dijo a sus oyentes que exactamente a las 9:47 de la mañana siguiente, el planeta Plutón pasaría detrás de Júpiter, lo que, según More, produciría una atracción gravitacional creciente desde el cielo, asegurando que en ese momento la gente se sentiría tan liviana que si saltara hacia arriba experimentaría una sensación parecida a la de flotar.

¿Sonó creíble? Bueno, literalmente miles de crédulos, reloj en mano, y justamente a las 9:47 empezó a dar saltos.

¿Podemos imaginar a Patrik Moore y su personal riéndose? Pero ocurrió algo insólito, centenares de llamadas empezaron a entrar. En ellas afirmaban haber tenido éxito en el experimento.

Una señora afirmaba haber subido al segundo piso de su casa, de un solo salto. Un joven decía haber caminado por las paredes, y un anciano aseguraba caminar flotando por todo su departamento. ¿Cómo era posible que esas llamadas las dijera tan en serio?

Pues vea, también hoy en día las redes sociales están llenas con bromas, “fake news” e incluso estafas. Lo insólito es que igual tanta gente las crea e incluso las comparta.

LO NEGATIVO: Ser tan crédulos que no distingamos entre una falsa noticia, una estafa, y la realidad.

LO POSITIVO: Sopesar el absurdo de algunas afirmaciones y calificar la intención de quien la produce.