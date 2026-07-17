¿Qué ve en su futuro?

Se celebraba la inauguración de Epcot Center en la ciudad de Orlando, Florida. Habían pasado ya cinco años desde la muerte de Walt Disney, quien había concebido el proyecto y había trabajado fuertemente para que se llevara a cabo.

Un reportero se acercó a Roy Disney, hermano de Walt, quien en aquel momento se encontraba al frente de la corporación, y le dijo: “Debe ser un momento difícil para usted; un día de gran alegría, pero también de inmensa tristeza al ver que Walt nunca pudo ver culminado este parque, que era uno de sus grandes sueños”.

Roy sonrió, lo miró fijamente a los ojos y respondió: “Joven, está usted equivocado. Walt vio culminado este sitio. Y fue precisamente gracias a que lo vio culminado mucho antes de que se comenzara a construir, que hoy usted y yo lo estamos viendo”.

Roy ponía en evidencia algo que conocía bien. Se dice que Walt Disney fue capaz de realizar proyectos, precisamente porque era capaz de visualizarlos ya terminados cuando apenas eran una idea en su mente.

La idea de Disneylandia se le ocurrió mientras paseaba con sus hijas Sharon y Diana.

Imaginó un gigantesco parque de diversiones para los niños, donde podrían encontrarse con los personajes de sus dibujos animados.

Cuando buscaba financiamiento, llevaba a los banqueros al lugar que había escogido en las afueras de Los Ángeles, California, y desde una colina cercana les indicaba con voz entusiasta dónde estarían las entradas, la calle principal y el castillo.

¿Lo pueden ver?, preguntaba. Y los desconcertados financistas trataban de imaginar lo que Disney veía ahí, en medio de aquel terreno baldío.

¿Qué mira usted en su futuro? ¿Se puede ver como una persona exitosa, próspera y feliz?

¿O su visión es pesimista y ve problemas y dificultades que no puede superar, que lo conducen al fracaso y la infelicidad?

La visión que usted tiene de su futuro es muy importante, nos dicen los expertos. Y añaden que las acciones que usted tomará irán en consecuencia con esa visión, y acabarán convirtiéndola en realidad. A esto ellos le llaman “profecías de auto-cumplimiento”.

LO NEGATIVO: Ver nuestro futuro con pesimismo. Visualizar en él solamente fracaso e infelicidad.

LO POSITIVO: Crear una visión de éxito y prosperidad. Vernos, con nuestra imaginación, prósperos y felices.