¿Qué se puede hacer con los cauces de Tegucigalpa?

La degradación de los cauces representa también una oportunidad perdida en términos de áreas verdes y espacios públicos. El Distrito Central tiene un déficit histórico de espacios abiertos accesibles, especialmente en zonas densas.

En lugar de aprovechar quebradas y ríos como corredores verdes y zonas de amortiguamiento ambiental se les ha permitido degradarse hasta convertirse en barreras físicas y focos de conflicto urbano.

Este abandono genera efectos acumulativos.

Al perder cobertura vegetal, los cauces aceleran la escorrentía, reducen la infiltración y empeoran el microclima urbano. La sedimentación y la basura disminuyen su capacidad hidráulica, aumentando la frecuencia y severidad de inundaciones. La ciudad, en lugar de apoyarse en su geografía natural, lucha constantemente contra ella.

Otro problema es la falta de definición clara de los límites de los cauces y sus zonas de protección. En muchos casos no están debidamente registrados ni protegidos en los sistemas catastrales, lo que facilita ocupaciones indebidas y conflictos legales posteriores.

Limitar el análisis únicamente al riesgo de inundación sería insuficiente. Su deterioro está vinculado a la mala gestión del agua urbana, al colapso del saneamiento, a la pérdida de espacios verdes y una calidad de vida cada vez más baja.

En una ciudad con creciente escasez de agua potable, ignorar el papel de sus ríos y quebradas resulta contradictorio.

Los cauces no son el problema, lo es la forma en que la ciudad ha crecido sobre ellos y en contra de ellos.

Reconocer esta realidad es el primer paso para una discusión seria sobre su papel en el futuro del Distrito Central.