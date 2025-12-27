¿Qué da valor a las cosas?

Recuerdo que, en la casa de mis padres en la Ciudad de México, teníamos un comedor tallado, con sillas altas y una mesa impresionante. Solo se utilizaba cuando había visitas, en Nochebuena o en el cumpleaños de mi hermana. Mi madre, que era increíblemente cuidadosa, podía percibir cualquier rayón que ocasionalmente se hubiera hecho en los muebles. Pasó el tiempo y llegaron los nietos. Un día miré a dos de mis sobrinos montar una red en esa mesa para jugar “ping pong”. Cuando miré a mi madre con asombro, una sonrisa muy especial iluminó su rostro. “Que lo disfruten”, me dijo, “total, ¿para qué servirá mejor que para verlos felices?”.

¿Amor de abuela? Sí, y yo lo aprendí cuando mi finada esposa Margarita y yo fuimos, a nuestra vez, abuelos. Permitimos a los nietos hacer cosas que a los hijos no les pasábamos fácilmente. Jugaban dentro de la casa; recuerdo verlos felices, con un carrito, y las risas y el alboroto cuando paseaban por el comedor y la sala. Y quiero advertirles que no es que piense que no deben cuidarse las cosas y enseñar buenos hábitos a los pequeños. Lo que quiero dejar claro es que es la gente la que le da valor a las cosas, y no las cosas las que le dan valor a la gente.

¿Cuánto nos llevaremos el día que partamos de esta vida? Usted y yo haremos bien en comprender que, dentro de cien años, no tendrá importancia el monto de nuestra cuenta bancaria, ni qué clase de automóvil conducimos hoy en día, ni siquiera lo importantes que creemos ser. Pero el mundo será diferente si supimos influir, para bien, en la vida de los niños y en su felicidad. Es la gente la que le da valor a las cosas. Y no a la inversa.

“Decidí cada día ser feliz y hacer felices a las personas que me rodean. Esto le dará realmente significado a mi vida”. Una frase que vale la pena recordar y repetir. ¿O acaso piensa usted que amargándole la vida a los demás, incluso a esa gente que prometió un día hacer feliz, como esposa e hijos, es como puede utilizar mejor estos días que Dios le concede vivir?