La Nasa reprogramó para marzo el despegue de Artemis II luego de interrumpir un ensayo del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). La agencia espacial pospuso el lanzamiento después de detectar fugas de combustible.

La primera fecha de lanzamiento de la misión Artemis II se había previsto para el 6 de febrero de 2026, pero dada la condición climática se postergó para el 8 de febrero, las nuevas fechas con ventanas son el 6, 7, 8, 9 y 11 de marzo.

Los problemas surgieron durante el “Wet Dress Rehearsal” (WDR), una prueba diseñada para imitar las etapas finales de una cuenta regresiva real. El WDR finalizó en la madrugada del 3 de febrero.

Al mediodía del 2 de febrero, los controladores de lanzamiento habían comenzado a cargar el cohete SLS, con hidrógeno y oxígeno a temperaturas criogénicas para mantener los gases en estado líquido.

La Nasa explicó en un comunicado: “Los ingenieros realizaron una primera prueba de la cuenta atrás, que se detuvo cinco minutos antes del final debido a un pico en la tasa de fuga de hidrógeno líquido”.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Las fugas en las líneas de suministro han sido un desafío constante. El primer vuelo de prueba del programa, Artemis I, presentó problemas similares en 2022 antes de lograr despegar sin tripulación.

Según detalló el director de la Nasa, Jared Isaacman, también hubo interrupciones intermitentes del audio en tierra e impactos en algunas cámaras por el frío que ha azotado a Estados Unidos.

La Nasa confirmó que los cuatro tripulantes asignados a la misión se retiran de la cuarentena que comenzó el 21 de enero, volverán al aislamiento antes de una nueva oportunidad de despegue.

En Mar-a-Lago habrá un lanzamiento de las relaciones Honduras-Estados Unidos, y la definición de las relaciones con Taiwán, promesa de campaña.

Si quieres, también puedo ordenarlo en formato de nota periodística o corregir estilo sin alterar el contenido.