Ayer viernes, 1 de mayo, se conmemoró una fecha histórica e inaudita en el mundo, el Día del Trabajador, una de las celebraciones que atrae a multitudes de personas en las tradicionales marchas.

Es una fecha de alegría y desahogo de la masa de trabajadores, encabezados por sus principales líderes, que al final de la jornada terminan cansados y con sus gargantas irritadas.

Las pancartas -con todo tipo de mensajes (algunos hasta soeces) en contra de los malos patronos y de los funcionarios de los gobiernos corruptos y opresores-, y los megáfonos, son las principales insumos y herramientas de la celebración.

Con la quema de muñecos, de cualquier material, que representan a las principales autoridades gubernamentales, encabezadas por el mandatario del país, demuestran su inconformidad con el estado de cosas en su país.

La celebración del Primero de Mayo, Día del Trabajo o Día Internacional de los Trabajadores, conmemora el inicio de una huelga de los obreros estadounidenses en 1886 en demanda al respeto a la jornada laboral de ocho horas.

Pero en 1887, el presidente estadounidense Grover Cleveland estableció como el Día del Trabajo el 5 septiembre (feriado oficial en EE.UU.), para evitar que el 1° de mayo sirviera como glorificación de los "mártires de Chicago". No obstante, un menor grupo de trabajadores -de tendencia socialista- lo celebran el 1 de mayo.

En Honduras, el Día del Trabajador se celebra oficialmente el 1 de mayo desde 1954, a raíz de la histórica huelga bananera que inició en mayo de ese año. Este movimiento marcó un hito en la lucha por los derechos laborales, llevando a la creación del Código del Trabajo en 1959, en un país llamado Honduras.