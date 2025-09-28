Por si acaso...

Las interminables aplicaciones que nos hemos visto forzados a tener en nuestro teléfono celular nos están ahorrando un tiempo valiosísimo a la vez que nos sacan de apuro cuando más lo estamos necesitando.

Por poner solo algunos ejemplos; el GPS que nos lleva y nos trae a todos lados evitando tráfico, utilizando los atajos más raros y hasta informando lo que está allá adelante en el camino. La APP que nos manda transporte, comida y hasta cosas olvidadas, a la puerta de la casa. La aplicación del banco que nos permite hacer todos los pagos, transferencias, depósitos y demás, desde casa. La aplicación del seguro del auto que nos manda a alguien “en menos de lo que canta un gallo” a “rescatarnos” cuando nos hemos quedado varados, y sin importar dónde. Google que nos saca de inmediato de cualquier duda, con toda la información que nos podamos imaginar y hasta la que no podemos.

La aplicación del súper, súper utilísima, la de la aerolínea que nos manda hasta el pase de abordar, y más recientemente el famoso chat que se ha convertido en el asistente personal y favorito de multitudes. Verdaderamente asombroso e inimaginable hace algunos años.

El resultado final de todo esto podemos reducirlo a una sola palabra: Autonomía. Porque desde que las cosas están como están, la gente ha ido de a poco, dependiendo menos de los otros. Ya no se detienen a pedir direcciones, cada vez menos hay que llamar para preguntar sobre nada porque casi todo está ahí a la mano en ese pequeño dispositivo.

Ya no es necesario “molestar” a nadie para que vaya a dejarnos al aeropuerto, y si es que no tenemos a nadie que pueda ir por nosotros, no hay problema, solo hay que deslizar la pantalla. Si tampoco queremos importunar cuando el carro tiene algún problema en el camino, no tenemos que hacerlo. Si estamos fuera de la ciudad o el país, ya no hay que llamar a pedir que vayan a hacer los pagos de los servicios públicos tampoco.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Si es que estamos enfermos sin poder dejar la cama y además estamos solos, no hay problema porque la farmacia nos envía todo lo que necesitemos. Claro que aquí faltaría Robotina para que abra el portón, pero ella ya está en camino de existir muy pronto así que...

Y aunque este mundo virtual mantiene sus puertas abiertas de par en par, todavía hay una buena cantidad de gente que no se atreve a entrar.

Esa gente que todavía prefiere ir al banco personalmente a hacer sus gestiones, que no necesita aplicaciones para moverse en la ciudad o fuera de ella porque conoce perfecto como hacerlo, que prefiere que la familia lo despida cuando sale de viaje, que todavía llama para pedir que le recomienden un buen mecánico, que opta por estar rodeado de multitudes cuando enferma y que de ninguna manera le confiaría a chat GPT sus problemas.

Y es igualmente válido, al mismo tiempo que es muy tranquilizador saber que contamos con esa otra gama de opciones, solo por si acaso...