Petición de una madre

Este próximo martes 3 de febrero se conmemora el 101 aniversario de la celebración del Día de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras. Fue el papa Pío XII quien, en 1925, la nombró patrona del país, y desde 1969 ostenta el título de Capitana de las Fuerzas Armadas, cumpliendo ya 57 años con esa distinción.

Es oportuno hacer un llamado a la reflexión y a la conciencia, inspirado en la Virgen de Nuestra Señora de Suyapa, especialmente en los primeros días de gestión del presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, y del recientemente nombrado jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón.

Que, como cristianos católicos y discípulos, realicen una función digna, ética y moral en sus respectivas administraciones, teniendo como principal compromiso el respeto al pueblo hondureño y el manejo responsable de los bienes y del tesoro nacional.

Este llamado se extiende a todos los funcionarios gubernamentales, en especial a quienes integran los tres poderes del Estado y a los uniformados de barras y estrellas. Que asistan a la celebración no solo a persignarse y a recibir la hostia, como lo han acostumbrado muchos gobiernos del pasado, sino a asumir un verdadero compromiso con los valores que esta representa.

Que los militares, especialmente los miembros de la cúpula, tengan presente que la Capitana reconoce a quienes la honran, pero también a quienes la avergüenzan y la indignan mediante actos de corrupción. Asimismo, que los 128 diputados, hombres y mujeres, representen esa dulce y firme voz de la Patrona y legislen a favor del pueblo en general, para los 298 municipios del país, sin distinción de colores políticos ni intereses particulares.

Que en las familias el padre continúe siendo la cabeza y la madre el corazón, para que el resultado sean hijas e hijos de bien. Que el derecho y la justicia garanticen a la población nacer, crecer y vivir para siempre en un país llamado Honduras.