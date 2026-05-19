La calle aquí no perdona la indecisión ni la ingenuidad; la competencia en nuestra zona norte es fuerte y arranca con fuerza todos los días.

El problema es que la prisa por abrir su negocio o el miedo a perder la inversión lo pueden empujar a buscar refugio en el lugar equivocado: la propia sangre.

Existe una idea romántica de que fundar una empresa con el hermano, el primo o la pareja asegura la lealtad absoluta. Nos decimos a nosotros mismos que “en nadie se puede confiar más que en la familia”.

Sin embargo, en el mercado real esa confianza ciega suele ser la primera piedra de un fracaso estrepitoso. Cuando el afecto nubla el juicio surgen los “parásitos con apellido”, parientes que asumen que parecerse les da derecho automático a salarios altos o encargarse del local sin demostrar capacidad.

El verdadero peligro es la comodidad de la confianza. A un empleado externo, usted le exige metas y puntualidad, pero con un familiar prefiere tolerar la incompetencia para evitar pleitos en el almuerzo del domingo.

Por mantener la paz en el hogar se termina aceptando la mediocridad, que es la vía más rápida hacia la quiebra.

Mi propósito no es satanizar a la familia. Trabajar con los seres queridos puede ser una experiencia maravillosa y un motor de crecimiento enorme, pero solo si se ejecuta con madurez. El aprecio no califica a nadie para manejar las finanzas, ni el cariño sustituye la experiencia en ventas. Confundir el amor filial con la competencia laboral es una irresponsabilidad que siempre se paga caro.

La verdadera forma de cuidar a su familia no es dándoles un puesto para el que no están listos; es protegiendo el patrimonio que va a sostener a todos.

Si usted decide dar el paso de asociarse o contratar a un pariente, hágalo con las cartas sobre la mesa desde el primer día. Defina roles por escrito, establezca salarios basados en el mercado y no en las necesidades personales, y aclare que en la oficina son socios o compañeros de trabajo, y que el parentesco se queda en la puerta.

Poner reglas claras no es falta de amor; al contrario, es el mayor acto de respeto hacia los suyos y hacia el esfuerzo que cuesta levantar una empresa. El apellido sirve para compartir el orgullo de un legado, pero nunca debe ser la excusa para vivir del esfuerzo de los demás.