El 28 de septiembre de 2026, el conjunto formado por el Super Heavy B21 (Booster 21) y la Starship S41 (Ship 41) despegó desde la rampa OLP-2 de Starbase (Boca Chica, Texas), en la 14.ª misión del sistema.

La Starship es el lanzador orbital más potente construido. Por primera vez ha orbitado nuestro planeta y ha desplegado una carga útil formada por los primeros 26 satélites Starlink V3, una nueva generación de satélites.

Aunque no todo salió según lo planeado. El apagado prematuro de uno de los motores Raptor 3 de la S41 obligó a reducir el número de órbitas de 6 a 2 y descartar un amerizaje controlado en el océano Pacífico, al oeste de Chile.

Finalmente, la S41 amerizó cerca de Hawái y resultó destruida en el impacto con el agua.

La S41 se ha convertido en el objeto en órbita más grande lanzado mediante un único cohete.

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La capacidad de carga de esta misión fue de 52 toneladas.

Es la carga útil máxima puesta en órbita por un cohete desde el lanzamiento del Skylab en 1973, mediante un Saturno V (77 toneladas).

El cohete, de 124.4 metros de longitud y cerca de 5,310 toneladas de masa, alzó el vuelo.

2 minutos y 30 segundos después del despegue, a una velocidad de 6,130 km/h, tuvo lugar la separación del B21.

En el Vuelo 14 de la Starship, SpaceX utilizó por primera vez en su historia 2 placas de protección térmica (losetas cerámicas) recuperadas de la misión anterior.

El objetivo a largo plazo es que su escudo térmico sea completamente reutilizable.

El director de la Nasa, Jared Isaacman, felicitó a SpaceX por el vuelo 14 de Starship.

Los 13 vuelos anteriores siguieron perfiles suborbitales, sin la velocidad necesaria para mantenerse alrededor del planeta.

El Gobierno de Honduras no logra la velocidad necesaria para despegar.