Pamela Bondi

El 13 de agosto de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para flexibilizar las regulaciones de la industria espacial comercial, incluyendo medidas para agilizar el proceso de licencias para lanzamientos de cohetes.

La orden ejecutiva insta al secretario de Transporte a revisar los requisitos regulatorios para “eliminar las normas obsoletas, redundantes o excesivamente restrictivas para los vehículos de lanzamiento y reingreso”.

También eleva más a la Oficina de Comercio Espacial, que actualmente depende de la NOAA, para que reporte directamente al secretario de Comercio. Además, insta a los funcionarios a armonizar los procedimientos.

En septiembre de 2024, SpaceX declaró en su sitio web: “Seguimos atrapados en una realidad donde se tarda más en completar los trámites gubernamentales para obtener la licencia de lanzamiento de un cohete que en diseñar y construir el hardware en sí”.

SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, actualmente lidera el mercado global con más de 130 lanzamientos en 2024. Pese a las tensiones recientes entre Trump y Musk, ambos coinciden en apoyar la desregulación del sector.

SpaceX desarrolla el cohete Starship, diseñado para viajes a la Luna y Marte, y emplea una estrategia de ensayo y error que ha generado críticas por sus impactos ambientales.

La orden ejecutiva instruye al secretario de Transporte a colaborar con el presidente del Consejo de Calidad Ambiental para eliminar o agilizar las revisiones ambientales. Trump planea “aumentar significativamente el ritmo de lanzamientos comerciales y actividades espaciales innovadoras” de empresas estadounidenses para 2030.

