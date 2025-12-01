Otros productos no maderables de los bosques de pino

Además de la resina, los bosques hondureños de pino ofrecen una gama de productos no maderables con alto valor de mercado y bajo impacto ambiental, como:

-Hongos comestibles y medicinales: ricos en proteínas, con demanda en mercados gourmet.

-Plantas medicinales: empleadas en medicina tradicional y con potencial de industrialización.

-Frutos y semillas: útiles en la obtención de aceites esenciales y otros derivados.

Estas actividades permiten diversificar la economía forestal y generar cadenas de valor más resilientes.

Integración con planes de manejo del Estado

Para asegurar la sostenibilidad, el aprovechamiento de resina y otros productos debe formar parte de los Planes de Manejo Forestal aprobados por el ICF.

Estos planes deben incluir:

-Inventarios detallados de los recursos.

-Técnicas de recolección no invasivas.

-Capacitación continua a las comunidades.

-Programas de monitoreo y evaluación ecológica.

Además, con asistencia técnica e inversión inicial se pueden implementar procesos de trazabilidad y certificación de productos, facilitando su exportación.

Conclusión:

Honduras está en una posición privilegiada para construir una economía forestal sostenible basada en el aprovechamiento inteligente de sus recursos. La resina de pino, combinada con otros productos del bosque, puede transformarse en un motor de desarrollo económico y conservación si se articula mediante planes de manejo bien diseñados, regulaciones claras y alianzas entre el Estado, las comunidades y la industria.

Con voluntad política, inversión adecuada y educación técnica, el país puede convertirse en un referente regional de silvicultura moderna y sostenible.