El 5 de septiembre de 2025 entró en vigencia una prohibición que afecta a los ciudadanos chinos, aunque residan en Estados Unidos, la cual les impide trabajar en proyectos de la Nasa como contratistas, estudiantes de posgrado o universitarios.

La Nasa confirmó que los ciudadanos chinos tendrán restringido el uso de las “instalaciones, materiales y redes” de la agencia “para garantizar la seguridad de nuestro trabajo”.

El año pasado, el director de la oficina general de tecnología de la Agencia Espacial Tripulada de China afirmó que las preocupaciones de Estados Unidos eran “innecesarias”, calificando la exploración espacial china de “misión colectiva para la humanidad”.

Las leyes estadounidenses ya prohibían la colaboración directa entre la Nasa y las entidades chinas. Desde 2011, la Enmienda Wolf impide el acceso de China a la Estación Espacial Internacional.

La más reciente restricción de la Nasa agrava todavía más la disminución de la colaboración científica entre ambas agencias debido a preocupaciones de seguridad nacional.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“No nos equivoquemos, estamos inmersos en una nueva carrera espacial con China”, afirmó el senador republicano por Texas, Ted Cruz, presidente del Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte, en una audiencia celebrada recientemente.

“El espacio ya no está reservado únicamente para la exploración pacífica. Hoy es una frontera estratégica con consecuencias directas para la seguridad nacional, el crecimiento económico y el liderazgo tecnológico”, agregó.

Los chinos tienen prohibido el acceso a instalaciones, materiales y redes informáticas de la Nasa. En Honduras, agentes de países antidemocráticos tienen amplio acceso a información de seguridad nacional. Ahora Rusia quiere ser observador electoral.