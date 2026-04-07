“Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y hacer un nuevo final”: Oprah Winfrey.

Cuando todo parecía perdido llega una nueva oportunidad para Honduras. Es la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, en el partido entre Estados Unidos y Costa Rica. Todo parecía definido, Costa Rica estaba ganando y dejaba fuera a Honduras, pero en el último suspiro aparece Jonathan Bornstein, y ese gol cambió todo.

Los desafíos para la nación son inmensos: enfrentar la desigualdad, la corrupción, migración, crimen organizado y la pérdida de confianza institucional; el verdadero cambio del país debe fundamentarse en valores sólidos, una visión y compromiso nacional e internacional.

No solo existe la posibilidad de que genere el cambio en sistemas políticos, económicos, sino en la conciencia de cada ciudadano de la nación. Es el tiempo de levantarse cada día, el ciudadano es llamado a poner su granito de arena en fe, responsabilidad, justicia; de esta forma podemos trascender a las generaciones.

Las decisiones constantes desde una cultura renovada harán que la nación vuelva a brillar. Hoy es una nueva oportunidad; el destino de la nación no depende solo de los gobernantes, cada ciudadano debe tener un rol activo de cumplir sus normas básicas e involucrarse en la salud, educación y prosperidad de sus seres amados.

Es una nueva oportunidad de volver a recuperar la confianza en las instituciones y entre los ciudadanos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la reducción de la corrupción, y una mayor estabilidad social y política. La pasada Navidad muchos ni siquiera tuvieron tiempo de saborear un tamal y otros ni tiempo de poder tener sus alimentos.

La identidad nacional no se puede extinguir; hoy debe ser fundamentada en valores y propósito. “He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad”, Isaías 43:19 RVR60.