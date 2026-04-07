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Escándalo: le destapan romance con hija de leyenda y lo "borran" del equipo

Revelan relación de futbolista con hija de leyenda de LaLiga y lo "borran" del equipo: ella reacciona.

Escándalo: le destapan romance con hija de leyenda y lo borran del equipo
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Escándalo. Desde España revelan que hay un "romance" que mantiene a un jugador apartado del primer equipo en la Liga Española.
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Y es que, en los últimos días ha surgido una nueva polémica luego de su ausencia en partidos de LaLiga EA Sports: esto informan.
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El jugador partió de la Liga MX y vive su primera experiencia el fútbol europeo tras fichar por el Real Betis de la Liga Española.
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Sin embargo, las cosas no están de la mejor manera, ya que el jugador ha sido "borrado" de los últimos encuentros con el equipo verdiblanco.
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El volante colombiano llegó a la liga española tras su paso por México en clubes como Pachuca y Monterrey y comenzó la temporada siendo protagonista en su nuevo equipo, pero actualmente suma cuatro partidos consecutivos sin jugar (ante el Celta, Panathinaikos, Athletic Club y Espanyol), a pesar de estar físicamente disponible.
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La prensa española comenzó a divulgar los posibles motivos por los que el técnico Manuel Pellegrini lo tiene borrado del Betis, y todo vendría por una orden desde la directiva debido a un supuesto romance que estaría prohibido.
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De acuerdo a los informes, Deossa está separado del club por presuntas razones extradeportivas vinculadas a su relación con Daniela Sánchez, hija del histórico Joaquín.
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La conversación entre los hinchas del Betis en 'X' también destaca la frecuencia con la que el colombiano ha sido visto en clubes nocturnos de Sevilla después de derrotas de su equipo, y acompañado de la joven.
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Se especula que esta relación con la hija de Joaquín, ícono del Betis, ha generado tensiones internas que habrían llevado a que Deossa sea "borrado" de las convocatorias.
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Pellegrini ha evitado entrar en detalles personales, afirmando que las decisiones son colectivas y que Deossa "nos ha aportado y nos seguirá aportando", aunque su falta de ritmo y adaptación siguen siendo puntos de crítica.
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Joaquín tiene dos hijas, Daniela y Salma, producto de su matrimonio con Susana Saborido, y sería la primera quien tendría un romance con el mediocampista cafetero, aunque todavía no hay pruebas contundentes.
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Daniela podría haber comenzado un noviazgo con Nelson Deossa y por ese motivo se perdió los últimos cuatro partidos del conjunto bético.
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Tras su retiro en 2023, Joaquín continúa vinculado al club en el Consejo de Administración. En este cargo, tiene una relación directa con el área deportiva, donde aporta su experiencia y conocimiento del vestuario.
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El Betis pagó más de 13 millones de euros por el traspaso de Deossa desde Monterrey, que tuvo un papel destacado en el Mundial de Clubes. No obstante, su presunta relación con la hija de Joaquín ha detenido su progresión en España.
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Daniela Sánchez cuenta con más de 200 mil de seguidores en Instagram y suele compartir imágenes de sus viajes y actividades, además de apoyar al Betis.
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Ante todo el ruido mediático que ha generado su posible noviazgo con el colombiano, la influencer ha publicado un contundente mensaje.
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"La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro", reaccionó Daniela por todas las especulaciones que han surgido en las últimas horas.
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Mientras tanto, Nelson Deossa compartió un video del personaje de la serie 'El Patrón del Mal' que recogía la frase: "Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de uno. Eso es buena fama". "Cualquier cosa hablan ya", añadió.
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