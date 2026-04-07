Real Madrid va por polémico fichaje para reemplazar a histórico futbolista

Prensa española sorprende al revelar el fichaje que pretende hacer Real Madrid de cara a la próxima campaña.
Tras la caída ante Bayern Múnich por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League, se revela que Real Madrid ha puesto su mirada en un futbolista de la Premier League de Inglaterra.
Para empezar Real Madrid se van a desprender del lateral español Dani Carvajal ya que no entra en los planes de cara a la próxima campaña.
A sus 34 años, el multicampeón de la Champions League vive una etapa compleja tras la grave lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.
Ante este panorama, y con Florentino Pérez liderando la planificación deportiva, el conjunto merengue ya explora alternativas para reforzar el lateral derecho. La oferta de renovación para Carvajal aún no ha sido presentada, mientras que el jugador tampoco ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.
Prensa española revela que Florentino Pérez ya tiene el reemplazo de Dani Carvajal para su Real Madrid-.
SORPRESA: el Real Madrid ha puesto sus ojos en Diogo Dalot, actual defensor del Manchester United y de la selección nacional de Portugal.
El nombre de Diogo Dalot ha comenzado a tomar fuerza en la órbita del Real Madrid como una de las principales opciones para reforzar el lateral derecho de cara al futuro.
El club blanco, consciente de la incertidumbre que rodea la continuidad de Dani Carvajal, ya trabaja en la búsqueda de un relevo de garantías y el portugués aparece como un perfil que encaja perfectamente en la planificación deportiva.
Según diversos reportes recientes, el interés del conjunto merengue por Dalot no es nuevo, pero sí ha cobrado mayor intensidad en los últimos meses.
La directiva considera que el defensor del Manchester United reúne condiciones ideales para ocupar una posición que ha generado dudas en la temporada: solidez defensiva, capacidad ofensiva y, sobre todo, versatilidad para desempeñarse en ambas bandas
El futbolista portugués, formado en el FC Porto y consolidado en la Premier League desde su llegada en 2018, ha demostrado ser un lateral moderno, con recorrido constante, buena técnica y resistencia física
No obstante, la operación no sería sencilla. Dalot es un jugador importante dentro del esquema del Manchester United y su salida dependerá tanto de la postura del club inglés como de la decisión del propio futbolista, quien también ha mostrado compromiso con su actual equipo.
En definitiva, el interés del Real Madrid por Diogo Dalot refleja una estrategia clara: asegurar el relevo generacional en una posición clave, apostando por un jugador en plena madurez futbolística y con margen de crecimiento, capaz de asumir el peso que durante años ha tenido Dani Carvajal.
Un sector del madridismo no está de acuerdo con el fichaje de Dalot ya que su nivel no es el mejor.
A sus 34 años, y tras haber sido durante más de una década uno de los pilares del equipo, el lateral derecho español se encuentra ante una encrucijada que podría marcar el tramo final de su exitosa carrera.