El 5 de junio de 2025, los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) recibieron la orden de la Nasa de refugiarse en la nave Dragon y prepararse para una posible evacuación de emergencia.

Mientras tanto, dos cosmonautas de la tripulación rusa intentaban reparar una fuga de aire conocida hace tiempo, que se había agravado en el segmento ruso, según informó la Nasa.

En 2019 se detectó por primera vez una fuga de aire en el túnel de transferencia de Zvezda, que conecta la sección rusa con los puertos de acoplamiento de las naves de carga.

Pronto se determinó que la fuga estaba causada por unas pequeñas grietas, calificadas como “microscópicas y estructurales” por parte de Roscosmos. Después de meses de intentos de reparación, la fuga no desapareció.

La fuga, aunque recurrente en los últimos años, se intensificó. Las fugas de aire habían sido menores en los últimos meses, pero aumentaron de una libra por día a dos libras por día.

Los astronautas estadounidenses Jessica Meir, Jack Hathaway y Christopher Williams, la francesa Sophie Adenot y el cosmonauta Andrey Fedyaev recibieron la instrucción de refugiarse en la Crew Dragon.

El incidente no representó un peligro inmediato para los tripulantes, pero la magnitud de la pérdida de aire forzó a Roscosmos a acelerar los trabajos de reparación y proceder con una operación de reparación más extensa.

La agencia rusa comunicó poco después que no existía riesgo para la tripulación y que el primer punto de fuga de aire ya había sido sellado, mientras que los cosmonautas trabajaban en reparar un segundo punto.

Poco después, la Nasa anuló el procedimiento de evacuación y ordenó a los astronautas salir del refugio. Para los hondureños, el oxígeno se está acabando y no hay refugio.