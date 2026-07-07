Mecanismos de desestabilización monetaria

Existen tres mecanismos mediante los cuales una flexibilización anticipada de la política monetaria puede desestabilizar la trayectoria de los precios.

El primero tiene que ver con las expectativas de inflación y su ancla nominal. La estabilidad de precios no depende únicamente de la tasa de referencia, sino también de la percepción que los agentes económicos tienen sobre la determinación que muestre el Banco Central para cumplir su mandato de contener la inflación.

El segundo mecanismo se refiere a las salidas de políticas expansivas. Cuando un banco central ha sostenido condiciones monetarias muy laxas durante períodos prolongados, tal como ocurrió globalmente entre 2009 y 2021, la reabsorción de liquidez en la economía entraña riesgos, como la pérdida del control sobre la base monetaria que, a su vez, puede generar presiones inflacionarias adicionales.

El tercero, el más relevante desde la perspectiva conductual, es el de la credibilidad institucional. Brasil, bajo el gobierno de Dilma Rousseff, ilustra cómo la percepción de interferencia política en las decisiones del Banco Central se tradujo en una pérdida de anclaje de expectativas y, en consecuencia, en mayor volatilidad e inflación. La credibilidad se acumula durante años, pero puede perderse en meses.

No basta con que la inflación esté bajando; se requiere que esa reducción y la convergencia con el objetivo de inflación sean sostenidas y creíbles antes de iniciar un ciclo de relajación. Y la comunicación del Banco Central es un instrumento fundamental de la política monetaria.

Una reducción prematura de la política monetaria puede comprometer la estabilidad de precios no solo por su efecto directo sobre la demanda, sino también por sus consecuencias sobre las expectativas, la liquidez acumulada y la credibilidad del banco central. La fortaleza del argumento reside en que no reduce el problema inflacionario a una cuestión técnica de tasas de interés, sino que lo sitúa en el terreno institucional y psicológico, donde la confianza de los agentes económicos resulta decisiva.

La inflación no depende únicamente de variables observables, sino también de la forma en que hogares, empresas e inversionistas anticipan el comportamiento futuro de la autoridad monetaria. Cuando se percibe indecisión o subordinación política, las expectativas se deterioran y la formación de precios se vuelve más inestable.

La idea de que períodos prolongados de política expansiva dificultan luego la normalización monetaria es correcta, pero simplifica un proceso que en la práctica depende de muchos factores: el grado de profundidad del sistema financiero, la velocidad de transmisión monetaria, la estructura productiva y la situación fiscal. No toda expansión prolongada termina necesariamente en descontrol inflacionario; el riesgo aumenta cuando esa liquidez se combina con choques de oferta, déficits persistentes o debilidad institucional.

El tercer mecanismo, centrado en la credibilidad, es el más persuasivo y el más importante. La referencia a Brasil bajo Dilma Rousseff funciona como ejemplo de cómo la interferencia política puede erosionar la independencia del Banco Central y agravar la inflación. La credibilidad es un activo acumulado lentamente y destruible con rapidez.

En términos generales, antes de relajar tasas, la autoridad debe asegurarse de que la inflación no solo esté bajando, sino convergiendo de manera sostenida, visible y creíble hacia su meta. La comunicación del Banco Central no es un elemento accesorio, sino una herramienta esencial de la política monetaria moderna.

Resumiendo, el mensaje principal del texto es que la estabilidad de precios depende tanto de las decisiones técnicas del Banco Central como de su credibilidad, independencia y capacidad de comunicar con claridad. Por ello, una flexibilización anticipada puede ser peligrosa si debilita las expectativas inflacionarias y transmite señales de complacencia o presión política. En política monetaria, no basta con que la inflación descienda: ese descenso debe estar respaldado por confianza institucional y por una convergencia sostenible hacia la meta.