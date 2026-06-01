“Más días buenos, juntos”. Este es el lema del Mes de la Concientización de la Salud Mental, que se celebra en Estados Unidos cada año en mayo.

Este movimiento está vigente desde 1949 y es promovido por la Mental Health America, una organización sin fines de lucro cuya intención es concientizar sobre la importancia de la salud mental. Para alcanzar su meta, esta institución lleva a cabo diversas campañas, investigaciones mediante encuestas y otros métodos, así como asistencia por distintos medios.

Este año, la misión se centró en actividades para unir a las personas mediante conversaciones, intentar hacer conexiones entre ellas, elaborar listas de herramientas de comunicación y formas de trabajar en comunidad. Igualmente guías en línea, con información por demás relevante en cuanto a cómo hacer para que nuestros días sean mejores.

Esta y otras iniciativas de las que estamos escuchando y leyendo (y quizá hasta participando) cada vez más son la muestra de que poco a poco vamos despertando a la realidad de lo importante, que es cuidar nuestra mente, tanto como intentamos cuidar nuestro cuerpo.

Hasta hace unos pocos años; por ejemplo, las aseguradoras no cubrían las sesiones con su psicoterapeuta. Sin embargo, últimamente estamos recibiendo con mucho gusto esos correos en los que se nos notifica que ahora sí podemos hacer nuestra cita con más tranquilidad, ya que estamos cubiertos. Desde luego que no son todas ni en todos lugares, pues como digo vamos lento, pero seguro.

Luego está el trabajo individual de cada uno. La información está por todos lados, todos sabemos lo que tenemos que hacer para sufrir menos ansiedad, depresión y, por lo tanto, menos probabilidad de enfermarnos.

Entendemos que la comida que elegimos cada día define en gran parte cómo nos estaremos sintiendo. Que la que contiene mucha grasa libera cortisol, por lo que es probable que sintamos mucho estrés, y que en cambio hay alimentos muy bondadosos que permiten la liberación de dopamina en nuestro sistema nervioso y que esto, a su vez, nos hace sentir felices.

También hemos leído hasta el cansancio que movernos de una manera significativa promueve la salud de nuestro corazón, entre otros indiscutibles beneficios, y que el sedentarismo prolongado en cambio la pone en peligro. Que dormir las horas necesarias nos permite funcionar mejor, que robarle horas al sueño no es la mejor idea.

Estamos enterados de que las emociones son contagiosas y por lo tanto sería mejor evitar en la medida de lo posible a esas personas que nos quitan energía y que todo esto es sinónimo de amor por uno mismo.

Desafortunadamente, nada de esto nos enseñaron mientras crecíamos, al menos no a la mayoría, y podríamos estar padeciendo las consecuencias.

Afortunadamente existen muchos profesionales, identidades y líneas de ayuda disponibles para orientarnos en el camino a experimentar más días buenos.