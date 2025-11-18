En el Código Procesal Penal se contemplan los derechos de la víctima de un delito o falta (artículo 16 CPP), partiendo del hecho de poder convertirse esta en parte activa del proceso, al constituirse como acusador privado. Se incluye el derecho a ser asistido por el Ministerio Público en caso de carecer de medios económicos.

La víctima debe ser informada de toda acción o diligencia que se realice, siempre que solicite dicha información. También se incluye la oportunidad de ser oída por la autoridad judicial o el Ministerio Público, previo a tomarse una decisión que termine el proceso o lo suspenda de forma temporal sin que se llegue a una sentencia. Este derecho busca dar justicia a la víctima, así como acceso a la reparación y a obtener la verdad de los hechos.

La víctima, si así lo desea, puede participar de las audiencias públicas de acuerdo a como lo establece el mismo Código, pudiendo objetar ante el superior del fiscal que administra su caso ante situaciones que se pueden considerar como indebidas. Siendo de suma importancia que desde el inicio del proceso, sea por denuncia o por encontrarse dentro de la escena de un delito, le sean informados todos sus derechos como tal.

Si eres víctima de un delito, la ley te protege y te da derechos cruciales. No solo eres un testigo, sino una parte activa.

El Código Procesal Penal garantiza que puedas: participar activamente, incluso actuando como "acusador privado", recibir ayuda gratuita del Ministerio Público si no puedes pagar un abogado, ser informado de lo que ocurre en el caso (si lo pides), ser escuchado por el juez o fiscal antes de que el proceso se detenga o termine sin sentencia, participar en audiencias públicas, quejarte si el fiscal que lleva tu caso actúa mal.

En resumen: tienes derecho a justicia, a ser escuchado y a buscar la verdad. La policía o fiscalía deben informarte de estos derechos desde el primer momento.