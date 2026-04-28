La danza de los estorninos

La naturaleza, en sus diferentes manifestaciones, brinda enseñanzas de armonía y mutuo entendimiento entre los seres vivos, pero los humanos, por lo visto, no quieren aprender.

A mediados del pasado mes de febrero, mientras Estados Unidos e Israel se preparaban para emprender ataques aéreos sorpresivos a objetivos militares y gubernamentales de Irán, centenares de orientales y europeos observaban embelesados una especie de danza que realizan los estorninos cuando toman el cielo por sorpresa y se mueven sincronizados en uno de los más impactantes espectáculos de la naturaleza. Cientos, o tal vez miles, de pájaros en coordinación perfecta forman en el aire caprichosas figuras mediante giros inesperados al volar. Solo hay que detenerse, mirar hacia el cielo y observar, en noviembre y febrero, los murmullos de los estorninos que parecen puntitos en las alturas.

En efecto, Murmullo es como le llaman a este fenómeno poético que despierta, desde hace mucho tiempo, el interés científico.Los estorninos son pequeñas aves conocidas por su extraordinaria capacidad de movimiento colectivo.

Tal cualidad les sirve para protagonizar un fenómeno extraordinario al moverse en bandadas con perfecta sincronía, creando formas cambiantes en el aire. Este comportamiento, según los expertos, lo usan como estrategia de defensa contra los depredadores, pero también podría verse como un ejemplo de “inteligencia de multitud”, pues el nutrido grupo de plumíferos se organiza sin líder, actuando a través de movimientos colectivos.

En invierno, decenas de miles de estorninos abandonan el gélido ecosistema ruso y el norte de Europa para trasladarse al Mediterráneo o al Oriente Medio, ahora llamado Oriente Próximo.

En el desierto de Néguev, al sur de Israel, los estorninos también son vistos haciendo sus enigmáticas coreografías. Lo hacen en grupo para protegerse y no ser atacados por sus enemigos. Saben que si volaran de uno en uno no sobrevivirían, pero al ir juntos, son más fuertes, se apoyan y se cuidan entre sí mediante una comunicación inexplicable.

Estos pájaros de cabeza pequeña, pico amarillo, plumaje oscuro y pies rojizos suelen agruparse en grandes bandos y vuelan de manera sincronizada, produciendo nada más que un suave murmullo. De repente, el silbido de los misiles lanzados por ambos bandos en guerra, al que sigue un estallido de muerte, espanta a los estorninos así como rompe la paz del mundo.