Su rostro indígena, enmarcado en una sedosa cabellera negra, delata el seudónimo de la periodista Lisseth García, quien el próximo sábado entregará su gestión de largos años como presidenta del Capítulo Noroccidental del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH). Se estrenó recién graduada, como reportera de Diario LA PRENSA, dando cobertura, entre el olor a sangre y pólvora, a la más horrorosa masacre ocurrida en el municipio de San Pedro Sula. Fue el anochecer del 23 de diciembre del 2004 cuando la chica, originaria de Gualcince, Lempira, escuchó en la lejanía el estruendo de un tiroteo mientras cubría un evento político en el sector de Chamelecón. Sin vacilar dejaron con su fotógrafo lo que hacían y en pocos minutos estuvieron frente a un cuadro dantesco marcado en rojo, con armas de grueso calibre, por mareros desalmados: dentro y fuera de un bus del transporte público estaban tirados los cuerpos de pasajeros que regresaban del centro de la ciudad, de hacer sus compras navideñas. Eran 28 personas en total, unas muertas y otras agonizantes. Fue una de las más excitantes coberturas periodísticas de la Princesa Lenca. El pasado 12 de mayo, más de 20 años después de la matanza, fue capturado el supuesto cabecilla de la mara Salvatrucha, Alvaro Osiris Acosta Bustillo, alias Snoopy, acusado de estar vinculado al horrendo crimen.

Como presidenta del CPH, Lisseth puso de manifiesto su don de servicio y apoyo para los agremiados en incontables oportunidades. La más reciente y conmovedora historia fue rescatar de los brazos de la muerte al periodista Selvin Pineda, quien había sido internado en el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula con un cuadro complicado de diabetes descontrolada, grave neumonía y otras enfermedades derivadas que conspiraban contra su vida. Los médicos le dieron al paciente cero probabilidades de sobrevivir, pero a pesar de ello Lisseth insistió en que le dieran un espacio en la Unidad de Cuidados Intensivos como un último recurso para salvarlo. “De aquí no me muevo hasta ver al médico que atiende a Selvin para pedirle que lo pasen a la UCI”, advirtió Lisseth a la relacionadora del hospital. Así fue como logró que lo entubaran y lo volvieran a la vida después de permanecer en coma por un tiempo que aún Selvin no puede establecer. Lo único que sabe el periodista es que, gracias a los médicos y a Lisset García, sigue viviendo para contar su propia historia.

Lisseth no logra contabilizar a cuántos colegas brindó apoyo en momentos críticos por salud o ejercer el periodismo de denuncia. Tampoco puede apartar de su mente, al final de su período frente al capítulo regional del CPH, la imagen del veterano comunicador Salomón el “Poeta” Salguero, premio Álvaro Contreras 2019, quien requiere de la solidaridad humana en la batalla que libra contra un cáncer de próstata. Por este y otros casos está dispuesta a dar apoyo a quien la suceda en el cargo.