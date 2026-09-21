IA, y el mundo está atento

Al principio creí que era cosa del algoritmo, ya sabe usted, que nos muestra reiteradamente todo aquello que “ya sabe” que nos gusta o que llama nuestra atención.

Pero no. Desde que Jacob Coxon, ingeniero de Anthropic, compañía norteamericana de investigación en inteligencia artificial, renunciara hace algunos días a su cargo, alegando que no puede ser partícipe de lo que ahí está sucediendo, desde que este experto en IA publicó esto en su cuenta de X, el mundo se volteó a verlo y simplemente sigue atento.

Las redes sociales se han volcado a este tema, los noticieros no paran de hablar sobre el asunto, las entrevistas a los entendidos no se han hecho esperar.

¡Únicamente la publicación de Coxon tuvo 170 millones de visualizaciones! En una entrevista a Anderson Cooper, afamado periodista de CNN, Coxon habló de todas las maneras en que la IA puede volverse en contra de la humanidad y de lo poco que se podrá hacer entonces, si no se hace algo ahora mismo para frenarla. Escucharlo hablar es escalofriante. Si tomamos en cuenta la importancia del trabajo de personas como él, lo bien remunerado que es y que, aun así, esté renunciando y que, además, no sea el único, es como para poner a pensar a cualquiera. Y, efectivamente, el mundo está pensando, está escuchando.

Hace algún tiempo comentaba yo con alguien que esta revolución tecnológica que estamos viviendo y todo lo que se dice que podría pasar me recuerda un poco a lo que sucedió con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Los rumores de que en Alemania un maniático que odiaba a cualquier raza y credo que fuera diferente a la de él se estaba alzando con el poder y que pretendía comenzar una guerra para, según él, recuperar la patria perdida, esos rumores comenzaron a dispersarse por toda Europa mucho tiempo antes de que el caos comenzara. Aun así, fueron pocos los que de verdad pusieron atención y, por lo tanto, tierra de por medio también. Se marcharon con sus familias al otro lado del Atlántico mientras dejaban toda clase de propiedades, negocios y dinero atrás. No voltearon a ver y se salvaron.

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Muchos otros reaccionaron demasiado tarde para escapar, otros ni siquiera reaccionaron y, muy desafortunadamente, lo demás es historia.

Pero no, creo que en este caso las cosas serán diferentes porque, como dije al principio, la gente está escuchando y reaccionando. Tanto, que los grandes mandos de las grandes empresas corporativas de inteligencia artificial han debido salir y hablar. Están diciendo que tenemos razón de temer porque las posibilidades de que la humanidad sea superada y por mucho por la IA son muchas, pero que debemos tener confianza en que ellos sabrán cómo manejar esto.

Desde luego que, después de leer y escuchar entrevistas a expertos en varios países del mundo hablar de extinción, decir que tienen miedo de lo que se está gestando en Silicon Valley, es difícil sentir confianza. Creo que es más sensato seguir atentos... por si son peras o son manzanas.