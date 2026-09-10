Honduras, ¿un país fracasado?

El escaso desarrollo económico, la baja productividad de los hondureños y el incompetente desempeño de las élites políticas hacen pensar que Honduras no tiene razón para existir. Hay que entender que, igual que las personas, las tribus y las naciones, basan y justifican su existencia en sus resultados, en la voluntad de sus intelectuales y artistas para construir verbalizaciones en forma de relato, y por los éxitos logrados en el campo económico, traducidos en influencia política internacional.

Morazán y los políticos ilustrados de su tiempo creyeron que Honduras no tenía razón de existir -igual que Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica-, sino como parte de una nación a la cual consagraron sus esfuerzos.

Pero las fuerzas de la derecha de entonces, encabezadas por la Iglesia católica, Rafael Carrera, Francisco Ferrera y los Pinto de Costa Rica, buscaron ser naciones minúsculas, creando Estados inviables. E insistiendo en construir desde “aldeas con luz eléctrica”, como las llamaba Salvador Mendieta, unas Repúblicas de juguete, haciendas de dictadores y espacios para el lamento de los pobres y los miserables.De cara a los mezquinos resultados alcanzados por los hondureños, algunos ven -sin embargo- oportunidades para Honduras por la ubicación física de su territorio.

Ubicada en el centro de Centroamérica, opera como tapón para incomodar a los que quieran, desde el norte o el sur, dominar la región.

Es decir, que esta configuración justifica la existencia del país. Pero esta disposición física no garantiza poder y dominio. Y mucho menos, bienestar para su población. Los hechos lo confirman y la pobreza lo ejemplifica.Otros, en cambio, buscando justificaciones en la historia, llegan a la conclusión de que Honduras no tiene posibilidad existencial.

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Harari anticipa que desaparecerá en el año 2050. En el 2021 quisimos invitarlo para que hiciera reflexionar a la clase política y les obligara a realizar esfuerzos para rectificar su comportamiento, garantizando la voluntad de Honduras para sobrevivir.

Un colega historiador me escribe que “quizás estamos vacunados por nuestro caos inherente y permanente. Honduras nunca debió existir. La parte oriental -la Taguzgalpa- era más funcional en la plataforma de la conquista de Pedrarias Dávila.

La Costa Norte, más funcional con Diego de Velásquez. Y la parte conquistada por Pedro de Alvarado o Montejo, más asimilada a Guatemala-Yucatán. Hay un grave choque de intereses y sus culturas, con este Estado monstruoso que tenemos. Ni siquiera la base indígena es homogénea. Somos más dos áreas culturales distintas: Mesoamérica y el área Intermedia, con influencia macrochibcha, que otra cosa. Pero si Suiza, que es más diferente, lo ha podido, ¿por qué Honduras no puede hacerlo?”.

Porque el problema son los hondureños. La actitud general, la falta de unidad e integración del relato nacional, la imposición de un liderazgo inepto y perverso -más interesado en sus venganzas que en el éxito de la nación hondureña y el bienestar del pueblo- nos hace pensar a algunos que han nacido para destruir a Honduras.

La suerte que tenemos -hay que llamarla de alguna manera- es que tenemos un liderazgo tan incompetente que no ha podido destruir al país.Pero sí ha tenido éxito impidiendo el desarrollo. Han sido más administradores de la pobreza, abanderados del pesimismo y destructores de las ilusiones en contra de la voluntad en favor del desarrollo. López Arellano, Suazo Córdoba, Azcona, Callejas, Reina, Flores, Zelaya, Lobo, Hernández y Xiomara Castro han sido gobernantes inútiles. Todos ellos.

Han consolidado un Estado fracasado. La diferencia tiene que ver con el grado de inutilidad. No en función de sus méritos para producir, junto a sus partidos y sus seguidores, algo mejor en este espacio territorial que se llama Honduras.