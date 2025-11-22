A lo largo de la historia, son muchos los hombres que han dejado su huella indeleble. Sus nombres aparecen en biografías, sus rostros en estatuas, sus firmas en obras de arte y sus logros en los titulares de los periódicos.

Sin embargo, existen otros hombres de los que nadie escribe, que nunca aparecerán en los libros de historia ni en las enciclopedias, pero cuyo legado es igual o incluso más profundo que el de los más famosos.

Son los hombres que trabajan de sol a sol, los que se levantan antes del amanecer y regresan cuando ya no hay luz, los que sostienen a sus familias con sudor, sacrificio y entrega sin reservas.

Ellos no procuran reconocimiento, pero merecen ser honrados. No llevan trajes elegantes ni tienen grandes cargos, pero son los pilares invisibles de la sociedad.

A propósito del Día Internacional del Hombre, esta columna pretende destacar la labor de esos héroes anónimos que con sus manos firmes y su amor constante siguen dejando una marca invisible, pero imborrable, en el mundo.

Tomemos el caso de don Manuel, un guardia de seguridad en una escuela. Su día comienza a las 4:30 de la mañana. No necesita de ningún despertador. Su cuerpo se despierta solo debido al hábito formado durante más de 30 años de trabajo. Su café siempre es negro, sin azúcar. No porque no le guste, sino porque aprendió a tomarlo así, en épocas en las que lo importante no era el sabor, sino que alcanzara.

Pocos saben que don Manuel llegó hasta sexto grado. Que tuvo que dejar la escuela para trabajar y ayudar en casa. Que soñaba con ser mecánico, pero la vida lo llevó por otro camino. Pero también pocos saben que, gracias a su esfuerzo silencioso, sus dos hijos sí lograron graduarse de la universidad.

En una sociedad que muchas veces mide al hombre por su fuerza, su dinero, su dureza, sus logros o su carisma, don Manuel demuestra otra clase de grandeza: Ama sin hacer ruido y sirve sin esperar nada a cambio.

Tal vez usted tenga un don Manuel cerca: un padre, un abuelo, un hermano, un profesor o un amigo. Hoy puede ser un buen día para agradecerle y retribuirle un poco de lo mucho que le ha brindado.