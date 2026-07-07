Financiar al millonario

No hay mayor alegría para un microempresario que cerrar un contrato con una empresa grande. El apretón de manos se siente como el pase directo al siguiente nivel, la validación de que el esfuerzo está rindiendo frutos.

Pero la celebración casi siempre dura poco. Justo cuando se entrega el producto o se finaliza el servicio, el departamento de compras suelta el balde de agua fría con total naturalidad: “Ingrese la factura; nuestro ciclo de pago es a noventa días”.

En ese preciso instante, el sueño se convierte en un calvario. Mantener la operación de un pequeño negocio o un taller durante tres meses sin ver un solo lempira es una maniobra de supervivencia extrema. Las planillas de los colaboradores no esperan noventa días, la empresa de energía eléctrica no da prórrogas y los proveedores de materia prima exigen su dinero al contado.

Es una ironía perversa del mercado local: el pequeño emprendedor, con recursos limitados, termina financiando gratis a corporaciones millonarias que tienen un acceso inmediato a líneas de crédito bancarias.

El peligro radica en confundir facturación con liquidez. Usted puede tener una carpeta llena de cuentas por cobrar y sentirse exitoso en el papel, pero las facturas acumuladas no pagan las obligaciones del mes. El flujo de caja es el verdadero oxígeno de un negocio que arranca; si se lo cortan por un trimestre, la empresa simplemente se asfixia.

Muchas multinacionales llenan sus redes sociales con discursos sobre el apoyo al talento nacional, pero mantienen políticas de pago que destruyen la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Si usted está atrapado en esta dinámica o está a punto de firmar un contrato similar, el mejor consejo es aprender a blindarse desde la negociación inicial. Nunca entregue el cien por ciento de su trabajo basándose únicamente en la promesa de un pago futuro.

Establezca como condición innegociable un anticipo mínimo que cubra, al menos, la totalidad de sus costos operativos y el pago de su personal. De esta manera, si el cliente corporativo tarda tres meses en liquidar el saldo, su negocio no tendrá que recurrir a préstamos de emergencia para seguir operando.

Aprender a decir “no” a un contrato atractivo pero financieramente inviable es, a veces, la decisión más inteligente para salvar su empresa.